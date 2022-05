Tonali, Giroud, Theo Hernández: los jugadores decisivos del Milan

Giroud decisivo, Theo Hernandez hiperactivo, Maignan tranquilizador, Leao incisivo y Tonali batallador: cinco jugadores que han contribuido en gran medida al 19º título liguero conquistado por el AC Milan este domingo.

. Giroud decisivo

Llegado el pasado verano europeo como suplente de lujo de Zlatan Ibrahimovic, el vigente campeón del mundo ha conquistado Milán. Su doblete en febrero en el derbi contra el Inter (2-1) valió su peso en oro en la conquista del campeonato.

Giroud llegó a once goles este curso. El experimentado delantero de 35 años se impuso como una pieza decisiva en Milán, marcando de nuevo ante el Nápoles semanas después ante otro rival directo por el 'Scudetto'. No es extraño que en la parte final de la competición se haya hecho con un lugar en el once, relegando a 'Ibra' al banco.

En la última jornada, Giroud firmó un doblete en la victoria decisivo por 3-0 en el terreno del Sassuolo.

. Hernandez hiperactivo

Theo Hernandez encarna desde hace dos años el renacimiento de este AC Milan más joven, ambicioso, y que mira al futuro con optimismo. A sus 24 años es ya uno de los líderes del equipo, llegando incluso a lucir en ocasiones el brazalete de capitán.

Llegado a San Siro de la mano de la leyenda local Paolo Maldini, actual director deportivo de los Rossoneri, este lateral hiperactivo ha hecho del pasillo izquierdo del Milan un foco de peligro para los rivales.

Una temporada que no ha pasado desapercibida para el seleccionador galo Didier Deschamps, quien le llamó para compartir presencia en los Bleus con su hermano Lucas Hernandez.

. Maignan explosivo

El melodrama causada por la marcha (libre) de Gianluigi Donnarumma el pasado verano rumbo al París SG, fue rápidamente olvidado por los tifosi milanistas, seducidos por Mike Maignan, llegado del de Lille con los credenciales del título logrado en la Ligue 1.

'Magic Mike' multiplicó las paradas decisivas o los partidos con la portería a cero, convertido en la piedra angular de una defensa con dos centrales jóvenes como el inglés Fikayo Tomori, 24 años, y el francés Pierre Kalulu, 21 años), en ausencia del pilar Simon Kjaer, lesionado a comienzos de diciembre.

Además supo transmitir calma al equipo, y ello a pesar de haber sido objeto de insultos racistas, en Turín a comienzos de temporada o en Cagliari más recientemente.

. Leao incisivo

Demasiado inconstante hasta este curso, Rafael Leao ha dado un paso adelante, siendo cada vez más decisivo, como recientemente en Verona (3-1), con dos aceleraciones dignas Kylian Mbappé que derivaron en dos goles.

Su entendimiento con Théo Hernandez causó mucho peligro por la izquierda, permitiendo al portugués firmar, a sus 22 años, su temporada más prolífica con 13 goles marcados entre todas las competiciones (y alcanzar por primera vez los 10 goles en la Serie A).

Equipos como el París SG estarían siguiendo de cerca su evolución.

. Tonali representativo

Sandro Tonali representa a la perfección el espíritu de este Milan campeón.

Llegó en 2020 al club de sus amores y este mediocampista físico y resistente, fan de Gennaro Gattuso, pareció al principio superado por la competencia por un lugar en el equipo.

Consiguió convencer al Milan para que el año pasado ejerciera la opción de compra, bajando su salario.

El negocio ha sido redondo para el club, que además del ahorro financiero ha visto cómo el jugador se revalorizaba y era decisivo esta temporada.

Alu/eba/dr