Toneladas de plata desde EEUU y China alivian tensiones en el mercado al contado de Londres

Por Polina Devitt

LONDRES, 20 oct (Reuters) - Los grandes flujos de plata procedentes de Estados Unidos y China hacia el mercado al contado de Londres en la última semana están aliviando la escasez en el mayor centro de comercio de metales preciosos del mundo, según operadores y analistas.

La escasez de metal disponible en el mercado londinense ayudó a impulsar los precios de la plata a una prima sobre los futuros estadounidenses Comex hace una semana, haciendo que las entregas por avión -normalmente reservadas para el oro, mucho más caro- resultaran rentables para los vendedores.

"Por ahora, la mayor presión ya ha terminado", afirmó Tai Wong, operador independiente de metales. Estimó que en torno a 15 millones-20 millones de onzas troy (311-467 toneladas métricas) de metal estadounidense habían llegado a Londres durante la semana pasada.

Otra fuente familiarizada con el asunto afirmó que al menos 1000 toneladas de plata habían entrado en las bóvedas londinenses procedentes de Estados Unidos y China.

La escasez en el mercado londinense coincidió con la subida de los precios del oro y las fuertes compras en India, por lo que los precios de referencia de la plata alcanzaron el viernes la cifra récord de US$54,47 por onza troy. El lunes se situaban justo por debajo de los US$52.

En tanto, las tasas de interés a corto plazo de los préstamos de plata en Londres bajaron el viernes desde los máximos históricos registrados el 10 de octubre.

Las bóvedas londinenses contaban a finales de septiembre con 24.581 toneladas de plata asignada y no asignada, valoradas en 36.500 millones de dólares, según la London Bullion Market Association.

Según Amy Gower, estratega de materias primas de Morgan Stanley, la mayor parte de los inventarios londinenses están "reservados" por fondos cotizados en bolsa respaldados por plata.

La consultora Metals Focus calcula que el 83% de la plata almacenada en las bóvedas londinenses se había asignado a fondos cotizados a finales de septiembre.

Cerca de 697 toneladas de plata han salido de los almacenes Comex en Estados Unidos desde que las existencias alcanzaron un récord de 16.543 toneladas (531,9 millones de onzas troy) el 3 de octubre.

Los inventarios de Comex aumentaron a principios de este año debido a la incertidumbre sobre los aranceles.

Una mayor salida de existencias en Estados Unidos depende de los resultados de una investigación en ese país sobre posibles aranceles a la importación de minerales críticos, que el mercado espera para este mes.

Un comerciante de metales preciosos con sede en China dijo que alrededor de 100 a 150 toneladas estaban en camino de salir de China, el segundo mayor productor mundial de plata después de México, hasta la semana pasada.

No todo el metal chino se dirigía a Londres, dijo, ya que Reino Unido tiene que competir con la India, el mayor consumidor del mundo, que también está experimentando una escasez de oferta disponible debido a su temporada festiva.

"Las primas en India han alcanzado niveles sin precedentes, lo que ha provocado un aumento de los fletes aéreos", afirma Metals Focus.

Los inventarios de plata en los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái cayeron 249 toneladas la semana pasada, a 920 toneladas, el nivel más bajo desde mayo. Se trata de la mayor salida semanal en 11 años. (Reporte de Polina Devitt; edición de Jan Harvey. Editado en español por Natalia Ramos)