El piloto español de trial y flamante campeón del mundo Toni Bou (Repsol Honda) cerró el Mundial de X-Trial con la victoria en la última cita celebrada en Vendée, Francia, con su compañero y compatriota Gabriel Marcelli, segundo.

Bou lideró las dos primeras rondas y, en la final, reeditó el emocionante duelo con su compañero en el equipo Repsol Honda que ya vivieron hace una semana en Madrid, donde llegó el decimoséptimo título de trial indoor de Bou, 34º en total.

Los pilotos Repsol terminaron empatados todas las zonas puntuables y tuvieron que realizar una última zona de desempate que acabó decantando la balanza en favor del campeón del mundo, sexto triunfo en siete carreras para Bou (78 victorias bajo techo, 93 podios y 17 mundiales).

"Quiero felicitar a Gabri por el final de temporada que ha hecho. Para mí, la carrera de hoy era distinta, sin apenas presión, aunque Gabri y Jaime me han puesto las cosas muy difíciles en la final donde me he llevado la victoria. Estoy muy orgulloso de la regularidad mostrada durante toda la temporada", dijo Bou en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Hemos conseguido muchísimas victorias y hemos estado siempre delante, así que muy agradecido a mi equipo por su trabajo. He logrado mucho más de lo que me imaginaba en mi carrera deportiva, pero me gusta competir y divertirme y con el nivel de los jóvenes lo seguiremos haciendo", terminó.