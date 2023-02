Toni Bou empieza el Mundial indoor con victoria en Barcelona

El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda) se impuso este domingo en el Palau Sant Jordi de Barcelona en la primera cita del Campeonato del Mundo Indoor, su decimosexta victoria en casa para abrir la nueva temporada como cerró la anterior.

El 32 veces campeón del mundo comenzó con error la primera ronda pero logró clasificarse para la final en primera posición con un recital en la segunda vuelta. Bou no falló ante el público catalán para lograr el primer liderato con 21 puntos, seguido de su compañero de equipo, Gabriel Marcelli, con 15. La segunda cita tendrá lugar en Austria el próximo 11 de marzo.

"Muy contento de empezar con una victoria en Barcelona. Hemos ido un poco a remolque en la primera ronda, pero en la segunda vuelta me he encontrado más cómodo y eso me ha permitido acabar primero y disputar la final. La última ronda ha sido muy buena, me he sentido muy bien y he pilotado de manera muy segura", dijo Bou en declaraciones facilitadas por su equipo.

Europa Press