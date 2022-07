Toni Bou hace doblete en el nuevo trazado de Neunkirchen y es más líder del Mundial

El piloto Toni Bou (Repsol Honda) consiguió este fin de semana un doblete en el nuevo trazado de Neunkirchen (Alemania) del Trial GP, con victoria en las dos carreras del español, más líder de la general con 114 puntos tras las seis rondas celebradas.

En un recorrido caracterizado por su dificultad, Bou se impuso el sábado desde el principio dominando ambas mangas, hasta hacerse con la primera posición final, a pesar de las complejas zonas del trazado alemán. Sin embargo, el piloto de Repsol Honda tuvo que remontar en la segunda jornada después de ir en segunda posición en la primera vuelta.

"Estoy muy satisfecho con el fin de semana aquí en Alemania. Para nosotros era una carrera complicada e incómoda, tanto ayer como hoy. Sabíamos que no podíamos cometer errores en la segunda jornada", explicó Toni Bou, quien admitió dos fallos "graves" en la primera vuelta.

"De cara a la segunda vuelta, sabíamos que el piloto que no fallara sería el ganador, así que me he esforzado al máximo. Hemos cometido un pequeño fallo en la zona 6, aunque también he querido asegurar un poco, ya que hacer un 5 ahí podía significar haber perdido la carrera", apuntó.

El piloto español se llevó la victoria en la zona 11 del trazado alemán. Una doble victoria que le permite aumentar su distancia respecto a sus rivales. "Ahora se pone segundo Jaime Busto, a 23 puntos, y la verdad es que tener tantos puntos de ventaja tras solo 6 carreras es muy positivo, aunque aún queda mucho campeonato", dijo.

De este modo, a sus 35 años, Bou es más líder de la general con 114 puntos. La siguiente jornada de Trial GP será el 21 de agosto en Comblain au Pont (Bélgica).