Toni Bou lidera un cartel de la prueba de X-Trial en Madrid al que se suman Bincaz, Grattarola y Hemingway

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El piloto francés Benoit Bincaz, el italiano Matteo Grattarola y el británico Harry Hemingway acompañarán a los españoles Toni Bou, Jaime Busto y Gabriel Marcelli en la segunda prueba del mundial de X-Trial 2025-26, que se disputará en el Madrid Arena el próximo sábado 25 de octubre, en una carrera en la que todavía falta por conocer los dos últimos integrantes.

El catalán Toni Bou, 38 veces campeón del mundo y 19 de ellas en la especialidad 'indoor', lidera el cartel de integrantes el mes que viene, junto a su compañero de equipo en Repsol Honda HRC, el gallego Gabriel Marcelli.

Bou fue superado en la edición de 2024 en el Palacio de Vistalegre por el vasco Jaime Busto (GasGas), que también estará presente para intentar repetir triunfo.

Junto a los españoles, también competirá el francés Benoit Bincaz (Electric Emotion), que es la única moto eléctrica de la parrilla mundialista; además del italiano Matteo Grattarola y el británico Harry Hemingway, del equipo Beta.

Las otras dos plazas, para completar las ocho disponibles, se conocerán el 4 de octubre, tras la disputa de la prueba de Andorra, cuyo mejor clasificado acompañará al 'wild card' que designe la organización.