Toni Bou: "Puedes ganar una vez por talento, pero si quieres dominar un deporte, tienes que controlarlo todo"

El piloto español de Trial Toni Bou (Repsol Honda) tiene claro que puede parecer "normal" ganar los dos títulos Mundiales cada año cuando lo haces durante tantas temporadas consecutivas, pero "no lo es para nada", al mismo tiempo que reflexionó que se puede ganar un año "por talento", aunque "para dominar un deporte, tienes que controlar todo".

"Cuando se acabe mi carrera y mire hacia atrás me daré cuenta de todo lo que estamos consiguiendo, con todo mi equipo, todos juntos. Es una inercia superpositiva, cada año se consiguen los dos títulos, se hace como más normal pero no lo es para nada, entran tantos factores... Pero es muy difícil explicar que es algo complicado de conseguir porque lo logramos cada año. Siempre es especial, pero con los años se ha perdido un poco", explicó en una entrevista a Europa Press tras conquistar su 32º Mundial seguido -en 'indoor' y 'outdoor'- en los últimos 16 años.

Y las claves para esta aventura tan exitosa desde su primer título en 2007 son "las ganas y la motivación". "Hay que adorar este deporte, porque sino sería imposible estar 16 años con las ganas de luchar, porque hay momentos buenos y malos. Y en los malos es fácil caer y dejarse llevar, al menos un año. Esa competitividad y las ganas de atacar siempre es lo que destacaría de estas temporadas", añadió.

También "pesa" la experiencia, aunque no sea definitiva a la hora de imponerse al resto de rivales. "Es importante, pero yo gané mi primer Mundial con 20 años. Si tuviera que enfrentarme al Toni de hace 20 años, sí que tengo muchos puntos a favor por la experiencia, pero si no estuviera al cien por cien, no podría con él, porque ya tenía un nivel muy alto. Durante tu carrera vas ganando cosas, pero también las vas perdiendo. Solo de experiencia no vives", explicó.

Bou, de 35 años, se define como un piloto que lo deja "todo" en cada competición, luchando "hasta el final", y es así como le gustaría que le recordasen los aficionados, como un deportista "que nunca tira la toalla" y que mantiene la esperanza.

"solo de experiencia no vives"

Aunque también se ha enfrentado a baches emocionales y lesiones, "la parte más complicada", aunque la "inercia positiva" de los últimos 16 años le ha dado "mucha confianza" para superar los malos momentos. "Además, la experiencia de haber pasado por todo tipo de cosas hace que mires atrás y veas que siempre lo has acabado solucionando. Eso te da confianza para tirar para delante", profundizó.

"Nunca soñé con lograr 32 Mundiales, soñaba con poder dedicarme a esto, ser campeón del mundo, y a partir de ahí ha ido llegando todo. Hubo un momento, cuando empecé a ganar y de golpe tenia cuatro ó cinco títulos, en que me fijé llegar a los siete de Jordi (Tarrés)", confesó el piloto.

La disciplina ha acompañado a Bou en toda este camino de 16 años ganando, porque el catalán cree que el talento sin trabajo y disciplina no es suficiente. "Para ganar un año no hace falta tanta disciplina, pero si trabajas muchos y tienes mucha disciplina controlas cosas que son difíciles de llevar. Puedes ganar una vez por talento, pero si quieres dominar un deporte tienes que controlarlo todo", argumentó como uno de los aspectos esenciales de su éxito.

"En el trial tienes que tener potencial para rematar las carreras y ganar. Hay que ser ganador, pero la clave es que el día que no ganes estés en el podio, con un sexto puesto puedes permitir que tu rival te adelante", apuntó sobre la consistencia y la paciencia en su deporte.

"no soy un deportista que piense en retirarse ganando"

Pero el de Piera, que sigue entrenando 5-6 días a la semana, con entrenos sobre la moto y otros de cardio para complementar su preparación, también reconoció que "todos los años" se le "pasan miedos por la cabeza". "Si no tienes dudas, sería imposible", manifestó sobre la posibilidad de que la motivación ya no sea tal en el futuro. "Pero siempre tengo los pies en el suelo, sé que se puede perder cualquier año, que se puede bajar la motivación... Hay semanas en las que no estás tan motivado, a veces es difícil encontrarla", añadió.

"Esto es deporte, ya hemos ganado mucho más de lo que podríamos imaginar, mi carrera es inmejorable. Si llega el año 17 y se pierde, volveré a luchar para ganar. Ganar tantos años consecutivos es muy bueno, pero una parte bonita es cuando alguien pierde un título y lucha por recuperarlo", expresó un satisfecho Toni Bou.

Así, el catalán no tiene pensado, por el momento, retirarse, ya que su deseo es "seguir viviendo esto y disfrutarlo, ganar disfrutando". "Me divierto con lo que hago, es una suerte lo que estoy viviendo", admitió. "Cuando te retiras es porque ya no puedes más, en mi caso será parecido, no soy un deportista que piense que me voy a retirar ganando, será cuando me dé cuenta de que ya no puedo", concluyó.