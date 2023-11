El piloto español de X-Trial Toni Bou, con 34 títulos mundiales al aire libre e 'indoor' en su palmarés, asegura que no se siente un "referente", a pesar de haber "superado todo lo que podía llegar a imaginar", aunque advierte de que "no hay nada infinito, por desgracia", tampoco su carrera, consciente de que está viviendo "la parte final".

"Siempre es un poco diferente, pero hay sensaciones siempre iguales en una victoria, sobre todo cuando es un campeonato. Por suerte, lo hemos vivido muchas veces, así que son un poco familiares. Ha sido una temporada en la que al principio sufrimos un poco, no estábamos muy cómodos con la moto, y el equipo trabajó muy bien, nos hemos ido sintiendo mejor y hemos acabado de menos a más, y eso siempre deja mejor sabor de boca", valoró Bou en una entrevista a Europa Press.

El piloto de Piera, de 37 años, mantuvo en 2023 el cetro de Campeón del Mundo de X-Trial, revalidando este sábado su título mundial de trial 'indoor' en la cita de Madrid, logrando así su decimoséptimo entorchado bajo techo y 34º en total. Un palmarés al alcance de muy pocos, para el que es clave tener "confianza", después de "tantas victorias".

"Es la parte más importante. Saber lo que quieres, tener claro lo que buscas, porque a veces cuando te pierdes y no tienes muy claro el camino, poder mirar hacia atrás, recordar momentos y sensaciones te da esa confianza. Eso en mi carrera lo hemos conseguido muchos años y me ayuda mucho en los momentos complicados", celebró el catalán, que domina el Mundial desde 2007.

Aunque Bou advirtió que "infinito no hay nada, por desgracia", tampoco su carrera, pero reconoció que han "superado todo" lo que se "podía llegar a imaginar como piloto". "Estar 17 años ganando, aguantando lesiones, aguantando todo tipo de problemas, es algo que no podíamos imaginarnos. No entraba dentro de nuestros planes", confesó.

"a veces no estás al 100%, pero la inercia te lleva a más títulos"

"Estamos supercontentos de la carrera que estamos haciendo e intentaremos conseguir el máximo y disfrutarlo. Es una parte del deporte complicada poder disfrutar de lo que haces y nosotros estamos teniendo una carrera tan larga que lo podemos disfrutar", aplaudió Bou.

No obstante, el poseedor de 34 títulos mundiales también ha pasado por "muchos altibajos" que, sin embargo, no le han hecho obsesionarse con ganar. "Me he obsesionado más con entrenar, intentar mejorar. Este deporte es luchar contra ti mismo y eso es en lo que más me centro. He ganado mucho más de lo que podía imaginar en mis mejores sueños. Buscar más siempre es la ambición de un deportista, pero siempre con lógica", manifestó, antes de admitir que, tras 17 años en la cima, "luchar para, como máximo, poder repetir" éxitos "no motiva mucho".

"Pero la parte de ganar te alimenta un poco más, te da una motivación extra, porque cuando va bien, todo es más fácil. Evidentemente, esta racha tan positiva de tantas victorias hace a veces que no estés al cien por cien, pero la inercia del momento que estás viviendo te lleva a poder conseguir más títulos", agregó.

A pesar de este carácter competitivo y un reinado de casi dos décadas en el trial, Bou explicó que, "cuando estás compitiendo, es difícil sentirte un referente". "Esta es mi pasión, me divierte, pero no miro alrededor. Tengo claro que el trial es minoritario y es difícil compararse con Jordan o Messi, pero está claro que hoy en día, en cualquier deporte, estar delante es súper difícil. Todo se ha vuelto mucho más profesional y hacerlo durante tantos años es muy complicado", ensalzó sus triunfos.

"mi objetivo es ganar el máximo y pensar en mí, en pasarlo bien"

Y aunque viva un gran momento, lleno de éxitos, Bou reconoció que está "en la parte final" de su carrera desde que tiene 30 años, porque "puede pasar cualquier cosa". "Así que mi objetivo es continuar, ganar el máximo y pensar en mí, en pasarlo bien. Hemos pasado por todo tipo de etapas y lo que me toca ahora es disfrutar. Está claro que el día que, no por ganar o no ganar, no tenga la motivación o las ganas, ese día se habrá acabado seguro", avanzó el catalán sobre una posible retirada.

"Los años pasan para todos y no hay otra manera que trabajarlo un poco más, cuidarse más, mirar a tu alrededor y ver de dónde puedes tirar un poco para mejorar. A lo mejor puedes correr hasta los 40 ó 40 y pico, pero tienes que saber que no será lo mismo que con 20 ó 30. Ahí entra cuidarse, tomarse las cosas un poco diferente. Y puedes ser hasta mejor piloto, porque tienes una experiencia que antes no tenías, pero evidentemente que físicamente no es lo mismo", dijo sobre su preparación actual.

Sin embargo, no se marca un número de títulos para dejarlo, ya que no conseguirlo "sería cruel, como una derrota", dado su carácter "competitivo". Desde que superara los 7 títulos 'outdoor' de Jordi Tarrés y los 12, al aire libre e 'indoor', del británico Dougie Lampkin, no piensa en números. "Es algo que se ha ido consiguiendo, quiero conseguir el máximo a lo que yo pueda llegar", dijo.

Finalmente, Bou nombró a los españoles Gabriel Marcelli, compañero de equipo, y Jaime Busto como sucesores al trono del trial, por el talento de ambos. "A Gabri le falta tener esa confianza, acabar de hacer el último paso, pero te falta menos cuando ya eres tercero del mundo. Y, evidentemente, Jaime, que estuvo en nuestro equipo hace años, tengo una buena relación con él y tiene un talento que he visto a muy poca gente", zanjó.