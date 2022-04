Toni Bou suma en el Sant Jordi su cuarta victoria de la temporada

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda) firmó este domingo un nuevo triunfo, el cuarto de la temporada, al imponerse en Barcelona para quedarse a un paso del 16º título Mundial de X-Trial.

El Campeonato volvió a Barcelona cinco meses después de coronar por trigésima vez a Bou como campeón del mundo. El piloto español firmó la decimoquinta victoria en su casa y la cuarta de la temporada. "Estoy muy contento por cómo ha ido la noche. He hecho cosas increíbles, pero también he hecho un error muy grande en la final", reconoció en declaraciones facilitadas por su equipo.

El piloto de Repsol Honda lideró el primer paso por las zonas del Sant Jordi, empatado a puntos con Adam Raga - 8 -, aunque siendo el más rápido. En la semifinal, el treinta veces campeón del mundo volvió a dominar con 9 puntos y en la final, el de Piera disputó una apretada ronda con Raga y Grattarola saliendo victorioso con 4 puntos de ventaja.

Con este primer puesto, Toni Bou es más líder con 87 puntos en la general, 30 más que el segundo clasificado Raga. La próxima cita será dentro de seis meses en Andorra, el 8 de octubre. "He entrado un poco nervioso, me he quedado un poco corto en el primer paso y ha sido sorprendente quedarme allí. Hemos reaccionado rápido porque sabía que la siguiente zona era muy importante y complicada y sabía que ahí estaba la carrera. Y así ha sido", añadió.

"Hoy he podido sumar 22 puntos más en el campeonato. Es increíble cómo hemos arrancado este Mundial de X-Trial, con cuatro victorias de cuatro posibles y sólo se nos ha escapado un punto extra de todas las rondas. Estoy muy contento por cómo están yendo las cosas, a pesar de que Adam está muy en forma y me lo está poniendo difícil. Ahora toca desconectar del indoor pero tengo muchas ganas de ir a Andorra", terminó.