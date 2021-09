Toni Bou: "Tras 29 títulos el objetivo es poder conseguir otro"

El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda) ha asegurado que tras lograr su 29º Mundial, con el 15º en la especialidad de TrialGP (al aire libre) el pasado fin de semana, tiene el objetivo de llegar a los 30 títulos.

"El techo lo pasamos hace muchos años ya, pero después de 29 títulos, nuestro objetivo es poder conseguir otro. Es un número espectacular el 30 y tendremos la oportunidad de intentarlo en noviembre, si todo va bien y esta pandemia que vivimos lo respeta, en el Mundial Indoor", reconoció en declaraciones facilitadas por el equipo.

Para el catalán, pasar de los 10 títulos fue "increíble" y, a partir de ahí, no se marca un número concreto de títulos. "Con lo competitivo que soy, luego podría no conseguir un éxito y, con esta carrera deportiva, lo que tengo que hacer es luchar siempre al cien por cien, darlo todo en la competición y luego ver dónde lo hemos conseguido. Después de 29 títulos, evidentemente perseguiremos el 30", matizó.

Bou afrontará ese nuevo objetivo tras ganar un Mundial de TrialGP complicado, sobre todo por su lesión. "Evidentemente, lo peor ha sido la lesión. Y lo mejor ha sido la recuperación, volver a tener buenas sensaciones y terminar con tres victorias consecutivas", se sinceró.

Una lesión de peroné que le lastró al inicio de la temporada. "Fue un momento duro ya que llevábamos parados desde octubre y no había una carrera hasta junio. Era un parón muy largo pero hicimos un gran trabajo. Nos lesionamos un mes antes de la primera carrera y fue todo muy complicado, sobre todo por el tobillo más que por la rotura de peroné, pero nos acabamos recuperando y el resultado en Italia fue mucho mejor de lo que podíamos esperar por mi estado físico", manifestó.

Recuperado de esa lesión, fue a por todas en un Mundial que no fue tan ajustado como se preveía. "Creo que no porque al final, sí, hemos tenido la lesión, pero acabar con 22 puntos de ventaja es más de una carrera y creo que he tenido algún Mundial donde he acabado con tres o cuatros puntos de ventaja. Éstos sí que han sido más apretados y luchados hasta el final", reconoció.

De cara al futuro más lejano, comentó que sus planes pasan por estar "dentro de la pista". "Seguiremos compitiendo y físicamente acabaremos con esta recuperación. Lo hemos hecho muy bien, pero ahora queremos centrarnos más en un volumen de pretemporada y llegar lo mejor posible a las próximas carreras. Fuera de la pista, estamos haciendo un equipo también con Jordi Pasques", aportó.

Pero, para el año que viene, reiteró que los objetivos son los "de siempre". "No podemos plantear otra cosa que no sea ganar. Lucharemos siempre por eso aunque no lo consigamos algún año y lo intentaremos el siguiente. El objetivo nunca cambia", argumentó Bou.