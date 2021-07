Toni Kroos anuncia su retirada de la selección alemana

El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha anunciado este viernes su retirada de la selecci贸n alemana de f煤tbol, despu茅s de la eliminaci贸n de los de Joachim L枚w de la Eurocopa, y ha afirmado que en los pr贸ximos a帽os va a centrarse en sus "objetivos" con el conjunto blanco.

"He jugado con Alemania 106 veces. No habr谩 otro momento as铆", confirm贸 en sus perfiles en redes sociales. "Hubiera deseado mucho que hubiera habido 109 internacionales y que otro gran t铆tulo, la Eurocopa, se hubiera sumado al final. Hab铆a tomado la decisi贸n de renunciar despu茅s de este torneo hace mucho tiempo. Hac铆a tiempo que ten铆a claro que no iba a jugar el Mundial de Catar 2022", a帽adi贸.

Kroos, de 31 a帽os y campe贸n del mundo en Brasil 2014, afirm贸 que su decisi贸n es "irrevocable" y que quiere centrarse en sus "objetivos con el Real Madrid durante los pr贸ximos a帽os". "Adem谩s, a partir de ahora me permitir茅 descansos que no existen como jugador internacional desde hace once a帽os", asegur贸.

"Como marido y padre, tambi茅n me gustar铆a estar ah铆 para mi mujer y mis tres hijos. Fue un gran honor para m铆 vestir esta camiseta durante tanto tiempo. Lo hice con orgullo y pasi贸n. Gracias a todos los aficionados que me apoyaron con sus aplausos y v铆tores. Y gracias a todos los cr铆ticos por su motivaci贸n extra", continu贸.

El germano, que dese贸 "suerte y 茅xito" para Hansi Flick como nuevo seleccionador, tuvo una especial muestra de cari帽o y agradecimiento para el hasta ahora seleccionador, Joachim L枚w. "Muchas gracias a Jogi L枚w. Me convirti贸 en jugador nacional y campe贸n mundial. 脡l confiaba en m铆. Hemos escrito juntos una historia de 茅xito durante mucho tiempo. Fue un honor para m铆 hacerlo bien, concluy贸.

La derrota de Alemania en octavos de final ante Inglaterra (2-0) fue el 煤ltimo partido de L枚w como t茅cnico de la selecci贸n germana, despu茅s de que anunciara que dejar铆a el cargo tras la Eurocopa.

