El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, aseguró que aún no ha decidido nada sobre su renovación, pero que ve como "una señal positiva" que "mucha gente" quiera que siga, y dejó claro que "se puede ver en el campo" que no es un tema que le esté preocupando, mientras que recalcó que ahora, con los cruces en la Liga de Campeones que afrontan este martes ante el RB Leipzig, "empieza lo bueno" en la competición.

"Siempre os digo la verdad y es que lo no sé todavía, estoy pensando en lo que quiero hacer, no he decidido nada, pero me alegro mucho de que mucha gente quiera que juegue un año más y eso es una señal positiva, es mejor que te digan que ojalá que pares", señaló Kroos en rueda de prensa previa al duelo de la Liga de Campeones ante el RB Leipzig.

Para el germano, "estar motivado es lo más importante". "Si todavía tengo las mismas ganas de ganar cosas que hace 10 años es muy importante, si no, no llegas a los 34 años jugando bastante bien. También que el cuerpo funcione, yo intento cuidarle mucho y tengo el nivel físico para poder jugar cada tres o cuatro días", subrayó.

"Me sorprende más mi cabeza que mi cuerpo porque empecé muy joven como profesional en un club como el Bayern y ya con presión. Todavía tengo ganas y motivación y eso me sorprende porque con mi cuerpo ha tenido pocos problemas y es más la cabeza", añadió al respecto.

Kroos remarcó que "no es sencillo" el nivel que está ofreciendo y se mostró "muy contento" de estar siendo "constante", pero fue cauto. "Como todos sabemos, una temporada real empieza en marzo y en abril", advirtió el madridista, que ya quería "mejorar" a nivel defensivo "en los últimos años" y que el cambio de sistema, con cuatro medios, hace que tenga que "jugar y pensar de manera diferente".

El alemán insistió en que debe "pensar mucho" lo que quiere hacer y que "depende de muchas cosas". "De cómo me encuentre y de mis planes personales. Siempre he dicho que quiero acabar mi carrera en un nivel altísimo, tuve la misma discusión que hace un año y estoy bastante contento con la decisión que tomé. Disfruto del momento y este va tan bien que me deja un poco más de tiempo para tomar una decisión que quiero que sea la correcta", puntualizó.

"No me preocupa esta situación como se puede ver en el campo", replicó sobre si esto le afectaba. "Hay la posibilidad de que tome la decisión un poco antes y la tomaré cuando lo tenga claro. Es importante para mi futuro, estoy tan contento de lo que he conseguido y de cómo estoy jugando ahora que no me preocupa", agregó el centrocampista.

Kroos, sorprendido por responder a "muchas preguntas" sobre su futuro, descartó volver a jugar en el Bayern Múnich, aclaró que su caso y el de Luka Modric, que también podría renovar, es "diferente" porque son "dos personas diferentes" y piensan "diferente", y confesó que se están "pensando" también lo de volver a la selección. "Hay la posibilidad, pero de momento no lo sé", indicó.

Por otro lado, sobre la vuelta a la Liga de Campeones, recordó que pasaron "bastante bien" la fase de grupos, pero que "ahora empieza lo bueno y eso significa que es más difícil". "Cuando jugamos aquí el año pasado perdimos, así que sabemos que nos espera un buen equipo, muy intenso y no podemos hacer menos que en los últimos partidos para ganar aquí", expresó el germano.

"Favoritos no sé, pero somos capaces de ganar la Champions, ya lo hemos demostrado muchas veces. Tenemos un gran equipo y sabemos que un día malo es suficiente para estar fuera. En la Champions hay tanto nivel y es tan difícil ganar que eso siempre nos motiva. Los mejores partidos los solemos hacer contra rivales muy buenos, pero tienes un día malo y estás fuera, así que es difícil decir quién es el favorito", sentenció.