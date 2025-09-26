Tony Blair podría liderar futura autoridad de transición en Gaza, según reportes de prensa

El ex primer ministro británico Tony Blair podría desempeñar un papel destacado en una futura autoridad de transición en Gaza, establecida en el marco del plan de paz de Estados Unidos, informaron este viernes varios medios británicos.

El exlíder laborista, que gobernó el Reino Unido entre 1997 y 2007, participó en conversaciones con la administración Trump y otros responsables sobre el futuro del territorio palestino tras la guerra.

La BBC y la revista The Economist señalan que Blair podría dirigir esta futura autoridad con el apoyo de la ONU y de países del Golfo.

Por su parte, el Financial Times indicó que el exdirigente, que actuó como mediador para la paz en Oriente Medio entre 2007 y 2015, habría solicitado formar parte de su consejo de supervisión.

La fundación de Tony Blair, el Tony Blair Institute for Global Change, no quiso comentar estas afirmaciones a la AFP.

Una fuente cercana al ex primer ministro confirmó que trabaja en un proyecto para poner fin al conflicto y precisó que el exdirigente no apoyaría ninguna propuesta destinada a desplazar de forma permanente a los gazatíes.

Además, cualquier autoridad de transición debería transferir el poder a la Autoridad Palestina, con sede en Ramala, Cisjordania, según la fuente.

Según The Economist, este organismo, denominado "Autoridad Internacional de Transición en Gaza", solicitaría un mandato de la ONU para ser reconocido como "la autoridad política y jurídica suprema" durante cinco años, antes de traspasar el control a los palestinos.

En un primer momento, estaría radicado en Egipto, antes de trasladarse a la Franja de Gaza cuando las condiciones de seguridad lo permitan, según la BBC.

Yosi Cohen, exjefe del Mosad, declaró el viernes en la radio de la BBC que "le encanta" la idea, calificando a Tony Blair de "persona formidable".

