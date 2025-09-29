LA NACION

Tony Blair saluda el "plan audaz e inteligente" de Donald Trump para Gaza

El ex primer ministro británico Tony Blair, que participaría en un comité presidido por Donald Trump

Tony Blair saluda el "plan audaz e inteligente" de Donald Trump para Gaza
Alex Brandon - AP

El ex primer ministro británico Tony Blair, que participaría en un comité presidido por Donald Trump para supervisar la transición en Gaza, saludó el plan "audaz e inteligente" anunciado el lunes por el presidente estadounidense.

Este plan "nos ofrece la mejor posibilidad de poner fin a dos años de guerra", declaró Tony Blair en un comunicado, y agradeció a Trump por su "liderazgo y su determinación".

El "Comité de la paz", presidido por Donald Trump, supervisaría un comité palestino "apolítico y tecnocrático" que administraría los asuntos corrientes en Gaza, según un plan para poner fin a la guerra en el territorio palestino publicado el lunes por la Casa Blanca.

ctx/liu/eg/nn

