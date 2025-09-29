Tony Blair saluda el "plan audaz e inteligente" de Donald Trump para Gaza
El ex primer ministro británico Tony Blair, que participaría en un comité presidido por Donald Trump
El ex primer ministro británico Tony Blair, que participaría en un comité presidido por Donald Trump para supervisar la transición en Gaza, saludó el plan "audaz e inteligente" anunciado el lunes por el presidente estadounidense.
Este plan "nos ofrece la mejor posibilidad de poner fin a dos años de guerra", declaró Tony Blair en un comunicado, y agradeció a Trump por su "liderazgo y su determinación".
El "Comité de la paz", presidido por Donald Trump, supervisaría un comité palestino "apolítico y tecnocrático" que administraría los asuntos corrientes en Gaza, según un plan para poner fin a la guerra en el territorio palestino publicado el lunes por la Casa Blanca.
