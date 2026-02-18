Tony Clark renuncia como líder del sindicato de jugadores de MLB, de cara a dura negociación

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Tony Clark renunció como director de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol el martes, una medida tomada durante una investigación federal sobre las finanzas del sindicato, mientras se avecina una posible disputa por un tope salarial.

“La junta ejecutiva completa de representantes de jugadores se reunió esta tarde con el personal de la Asociación y asesores externos para discutir los próximos pasos”, informó el sindicato en un comunicado. “Como siempre, los peloteros siguen enfocados en sus preparativos en curso para la negociación del contrato colectivo este año”.

La decisión de Clark se produce durante una investigación del fiscal federal de Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York, sobre OneTeam Partners, una empresa de licencias fundada por el sindicato, la Asociación de Jugadores de la NFL y RedBird Capital Partners en 2019.

“Mucha gente ha sabido que la investigación ha estado en curso”, dijo Marcus Semien, de los Mets de Nueva York, miembro del subcomité ejecutivo de ocho integrantes del sindicato. “Creo que el hecho de que esto ocurra durante la investigación no es, como subcomité, algo demasiado sorprendente, pero aun así duele y sigue siendo algo que estoy procesando”.

La junta ejecutiva del sindicato no tomó ninguna decisión sobre un sucesor durante la reunión del martes, informó a The Associated Press una persona familiarizada con las deliberaciones. La persona habló bajo condición de anonimato porque ese detalle no se había anunciado.

Se prevé que el subdirector ejecutivo Bruce Meyer sea el principal negociador en las próximas conversaciones laborales, como lo fue en 2021-22. Después de que Clark y Rick Shapiro encabezaron las negociaciones de 2016, Meyer fue contratado en agosto de 2018 como director sénior de negociación colectiva y asuntos legales, y fue ascendido a su cargo actual en julio de 2022.

Semien dijo que cree que Clark se va para ocuparse de la investigación.

“Creo que sí”, dijo. “Porque hasta este punto, antes de cualquier investigación, he tenido la máxima confianza en Tony Clark para liderar a este grupo de jugadores. He tenido la máxima confianza en Bruce Meyer para ser el principal negociador de este grupo de jugadores”.

La decisión se tomó antes del inicio previsto de las negociaciones colectivas en abril para un acuerdo que reemplace el contrato laboral de cinco años que vence el 1 de diciembre. La gerencia parece encaminada a proponer un tope salarial, lo que posiblemente podría derivar en una interrupción laboral que provoque la cancelación de juegos de temporada regular por primera vez desde 1995.

Adam L. Braverman, ex subsecretario adjunto de Justicia de Estados Unidos y fiscal federal en Los Ángeles, fue contratado por el subcomité ejecutivo del sindicato como asesor externo, dijeron a la AP dos personas familiarizadas con la medida del grupo. Hablaron bajo condición de anonimato porque el sindicato no lo había anunciado.

El sindicato canceló el lunes el inicio programado para el martes de la gira anual del personal por los 30 campamentos de entrenamiento de primavera, que iba a comenzar con los Guardianes de Cleveland por la mañana y con los Medias Blancas de Chicago por la tarde.

Clark, de 53 años, fue primera base elegido al Juego de Estrellas. Se convirtió en el primer pelotero en dirigir el sindicato.

Jugó de 1995 a 2009, y se convirtió en líder sindical poco después de asistir a su primera reunión de la junta ejecutiva en 1999.

Clark fue contratado como director de relaciones con los jugadores del sindicato en 2010 y ascendió al cargo de subdirector ejecutivo en julio de 2013, cuando la salud del jefe de la agrupación gremial Michael Weiner se deterioró debido a un tumor cerebral. Weiner murió en noviembre de ese año y Clark asumió como director ejecutivo, sucediendo como jefe del sindicato a Marvin Miller, Kenneth Moffett, Donald Fehr y Wiener.

Clark condujo a los jugadores en negociaciones que derivaron en un acuerdo en diciembre de 2016, unas 3 horas y media antes de que el pacto anterior estuviera por expirar, y en otro en marzo de 2022 tras un cierre patronal de 99 días.

Meyer, de 64 años, pasó 30 años en Weil, Gotshal & Manges antes de incorporarse en 2016 a la Asociación de Jugadores de la NHL como director sénior de negociación colectiva, políticas y asuntos legales.

Tres miembros del subcomité, Jack Flaherty, Lucas Giolito e Ian Happ, estuvieron entre los jugadores que en marzo de 2024 abogaron por la destitución de Meyer en un esfuerzo encabezado por el exabogado del sindicato Harry Marino. Clark respaldó a Meyer, el esfuerzo fracasó y esos tres jugadores fueron retirados del subcomité en diciembre.

El subcomité votó 8-0 en contra de aprobar el contrato laboral de 2022 y Meyer había abogado por presionar a la gerencia para lograr un acuerdo más favorable para el sindicato. Los representantes de jugadores de los equipos, el grupo general que supervisa las negociaciones, votaron 26-4 a favor, dejando la votación general en 26-12 para la ratificación.

Además de Semien, el subcomité actual incluye a Chris Bassitt, Jake Cronenworth, Pete Fairbanks, Cedric Mullins, Paul Skenes, Tarik Skubal y Brent Suter.

OneTeam dice que desde su formación ha incorporado, entre otros, a las asociaciones de jugadoras de la WNBA, MLS, NWSL y la selección nacional femenina de fútbol de Estados Unidos. RedBird vendió su participación en 2019 a HPS Investment Partners, Atlantic Park Strategic Capital Fund y Morgan Stanley Tactical Value.

___

AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb