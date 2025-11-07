Tony Parker entrenará a las categorías inferiores de la selección de Francia de baloncesto

7 nov (Reuters) - Tony Parker, miembro del Salón de la Fama de la NBA, tendrá su primera experiencia como entrenador después de que la Federación Francesa de Baloncesto lo nombrara seleccionador sub-17 de Francia para el Mundial del próximo año.

Parker ganó cuatro campeonatos con San Antonio Spurs durante su carrera de 18 temporadas en la NBA antes de retirarse en 2019 y ayudó a Francia a ganar su primer título del EuroBasket en 2013.

Parker, de 43 años y cuya camiseta con el número nueve fue retirada por los Spurs y Francia, dijo que el nombramiento se sentía como un punto de partida natural para sus ambiciones como entrenador.

"Había hablado mucho de esta nueva carrera con mi padre, de cómo la empezaría, y a los dos nos pareció lógico empezar con la selección francesa y con un equipo juvenil", dijo Parker a L'Équipe.

"Así que solicité el puesto de seleccionador sub-17 y, simbólicamente, el día del cumpleaños de mi padre, el 15 de octubre, la Federación Francesa de Baloncesto me llamó y me dijo que tenía el trabajo".

Parker dirigirá a la selección francesa juvenil en la Copa Mundial Sub-17 de la FIBA que se celebrará en Estambul, Turquía, del 27 de junio al 5 de julio de 2026.

