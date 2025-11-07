Tony Parker inicia carrera como entrenador con el equipo sub-17 de Francia
LA NACION
PARÍS (AP) — El exastro de la NBA Tony Parker comenzará su carrera como entrenador a cargo del equipo sub-17 de Francia, informó el viernes la federación francesa de baloncesto.
Parker, de 43 años, entrenará al equipo en la Copa del Mundo U17 en Turquía el próximo año.
“He estado pensando en entrenar durante dos años, diciéndome a mí mismo que es el siguiente paso para mí. Extraño estar en la cancha, la adrenalina, el desafío”, afirmó Parker al periódico L’Equipe. “Por eso decidí obtener mis licencias de entrenador”.
Parker, campeón de la NBA en cuatro ocasiones con los San Antonio Spurs en 2003, 2005, 2007 y 2014, hizo 181 apariciones con Francia, ganando el torneo EuroBasket en 2013.
