“TOPOWER”: Exponen en Dubai la tecnología para baterías de vapeadores sin carga con más caladas del mundo

FEELM, integrante la empresa líder en tecnología de atomización SMOORE, presentó su nueva solución en baterías descartables para cigarrillos electrónicos (vapeadores) TOPOWER durante un prestigioso evento del sector en Oriente Medio.

Esta tecnología energética pionera se diseñó para mercados que permiten un mayor número de caladas y ha sido diseñada para aumentar la resistencia de los dispositivos de un solo uso.

En comparación con las baterías convencionales, tiene un 30% más de capacidad sin modificar el tamaño de la batería y asegura más de 6.000 caladas sin necesidad de recargar el dispositivo. Además, TOPOWER tiene una "potencia de salida constante", lo cual disminuye la pérdida de sabor causada por las caídas de la tensión.

FEELM asegura que la nueva innovación también tiene la “vida útil más larga del sector”, con una disminución de la potencia de apenas un 1% en seis meses y 3% en un año, lo cual, según la marca, supone una décima parte del nivel observado en las baterías tradicionales.

Respecto de TOPOWER, el presidente adjunto de FEELM, Rex Zhang, comentó: “Se trata de nuestra nueva tecnología de baterías diseñada específicamente para vapeadores descartables con mayor cantidad de caladas sin necesidad de carga, descarga ultrabaja y densidad energética ultra alta”. Y agregó: “El objetivo final de nuestra industria es crear un futuro sin humo y liberar a los adultos de los perjuicios de los cigarrillos mortales; y para cumplir este objetivo, la tecnología cumple una función primordial”.

Rex Zhang subrayó que el hecho de que TOPOWER no necesite recarga es una ventaja no solamente para las marcas, sino también para los consumidores. Explicó que la solución de la batería “erradica” la necesidad de tener cables de carga adicionales, con lo cual a su vez ya no hacen falta los dispositivos de carga internos y por ende, reduce los costos de producción. Por otra parte, señaló que los consumidores ya no tendrían que preocuparse de cuándo y dónde podrían volver a enchufar el dispositivo descartable, lo cual “reduce la ansiedad del usuario” y genera una “experiencia de vapeo más cómoda”.

TOPOWER se ha incorporado a dos soluciones, es decir, la solución descartable con bobina cerámica de FEELM Max y la solución con bobina de malla de Power Alpha, con el objetivo de aliviarles la “ansiedad por la batería baja” al mayor número posible de usuarios. FEELM Max y Power Alpha ya se han comercializado ampliamente, con un éxito considerable en numerosos países. El valor comercial agregado por las soluciones y la tecnología abre un enorme abanico de posibilidades para las marcas.

La exposición World Vape Show que se realizó este año en Dubai fue sin duda la “plataforma perfecta” para que FEELM promoviera TOPOWER; su tecnología refleja la determinación inquebrantable de FEELM con la innovación y la evolución.

Acerca de feelm

Además de ser una marca tecnológica insignia de SMOORE, FEELM es el proveedor líder mundial de soluciones de sistemas cerrados de vapeo. Con una tecnología de calentamiento de bobina cerámica líder en el mundo, FEELM combina la auténtica tecnología de reproducción del sabor con una innovadora tecnología electrónica, para lograr la máxima sensación y una experiencia de vapeo superior.

Acerca de smoore

Fundada en 2009, smoore es líder mundial en soluciones de tecnología de atomización, con productos de riesgo reducido y tecnologías de atomización médica, farmacéutica y de belleza. smoore se ha comprometido a convertirse en una plataforma de avanzada, que aspira a mejorar la vida gracias a una investigación interdisciplinaria en atomización y una cartera diversa de productos.

Además de una inversión continua en I+D y una capacidad de fabricación líder, SMOORE cuenta con 14 centros de investigación tecnológica en todo el mundo y sus productos se comercializan en más de 50 países y regiones. SMOORE anunció su salida a bolsa en Hong Kong el 10 de julio de 2020.

