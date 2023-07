Torin Rea elegido vicepresidente de Marketing de Next Level Apparel

TORRANCE, California--(BUSINESS WIRE)--jul. 19, 2023--

Next Level Apparel, proveedor líder de prendas de vestir básicas de alta calidad, se complace en anunciar el nombramiento de Torin Rea como su nuevo vicepresidente de Marketing. Con un historial demostrado de liderazgo en marketing estratégico y un profundo conocimiento de la industria de la confección, Torin aporta enormes conocimientos y una gran experiencia al equipo de Next Level Apparel.

En su función de vicepresidente de Marketing, Torin estará al frente de la actividad de marketing de Next Level Apparel, dará a conocer la marca y desarrollará estrategias innovadoras para impulsar el crecimiento de la empresa en un mercado muy competitivo. Torin, con su gran sentido de la percepción del consumidor y su enfoque creativo del marketing, está preparado para dirigir Next Level Apparel hacia nuevos horizontes y consolidar su posición como líder del sector.

Torin se incorpora a Next Level Apparel tras una brillante carrera en el sector del marketing, en la que ha obtenido resultados excepcionales y ha fomentado una fuerte fidelidad a la marca para empresas de renombre en los sectores del entretenimiento digital y la ropa. Cuenta con experiencia en diversos aspectos del marketing, como el desarrollo de marcas, el marketing digital y la captación de clientes.

¬ęEstamos encantados de recibir a Torin en nuestro equipo como vicepresidente de Marketing¬Ľ, coment√≥ Michael Alexander, presidente de Next Level Apparel. ¬ęLa extensa experiencia de Torin y su √©xito demostrado en la estrategia de marketing hacen que encaje a la perfecci√≥n en nuestra organizaci√≥n. Tenemos la certeza de que su visi√≥n y liderazgo mejorar√°n a√ļn m√°s nuestra presencia de marca e impulsar√°n nuestro negocio hacia nuevas cotas¬Ľ.

Para Torin Rea es igualmente emocionante asumir este nuevo compromiso. ¬ęMe siento honrado de unirme a Next Level Apparel, una empresa sobradamente reconocida por su compromiso con la calidad y la innovaci√≥n¬Ľ, declar√≥ el Sr. Rea. ¬ęEstoy deseando colaborar con el talentoso equipo de Next Level Apparel para fortalecer nuestra marca, conectar con nuestros clientes a un nivel m√°s profundo e impulsar el crecimiento en el competitivo mercado de la ropa¬Ľ.

La firma Next Level Apparel es conocida por su inquebrantable dedicación a ofrecer prendas de primera calidad que combinan estilo, comodidad y sostenibilidad. Con Torin al frente del equipo de marketing, la empresa aspira a potenciar su identidad de marca, ampliar su alcance en los mercados mundiales y crear experiencias atractivas para el cliente.

Acerca de Next Level Apparel:

Next Level Apparel, un proveedor l√≠der de prendas de vestir a la vanguardia de la moda, ofrece una amplia gama de art√≠culos de alta calidad para hombres, mujeres y ni√Īos. Con el compromiso de ofrecer un estilo, una comodidad y una durabilidad excepcionales, Next Level Apparel se ha consolidado como una marca de confianza en el sector de la moda. Next Level Apparel, como empresa que apuesta por las pr√°cticas sostenibles y el dise√Īo innovador, se esfuerza por crear prendas que tengan el mejor aspecto y un impacto positivo en el medioambiente y la comunidad mundial.

