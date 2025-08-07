Torino: “A Simeone lo sigo desde siempre”

"A Simeone le vengo siguiendo los pasos desde siempre y ya en 2017 hablé con Enrico Preziosi cuando jugaba en Genoa", agregó Cairo, al aludir al por entonces presidente del "Grifone", club en el que el argentino debutó en el "Calcio" en 2016 y al que arribó tras su paso por River Plate y Banfield, de su país.

El hijo del entrenador argentino de Atlético Madrid, Diego Simeone, arribó al Torino a préstamo con opción de compra obligatoria y firmó contrato hasta mediados de 2028, con opción a extenderlo por una temporada más, procedente del Napoli, con el que festejó dos "scudettos", en 2022-23 y 2024-25.

Pero desde el arribo de Antonio Conte como entrenador del Napoli, Simeone no tuvo continuidad, tal como recordó hoy Cairo al explicar que "era poco utilizado y finalmente este año decidieron liberarlo y nosotros lo aprovechamos para sumarlo".

Con el arribo del argentino, "hemos completado en un 95% del plantel y el técnico Baroni está muy contento. Todos estamos motivados y felices y ahora debemos trabajar para lograr los resultados que todos esperamos", completó el presidente "granate".

"Ahora veremos en cancha si las decisiones que tomamos fueron correctas y podemos aspirar a más, pero por superstición evito hacer pronósticos", completó. (ANSA).