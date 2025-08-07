Torino anuncia la llegada de Giovanni Simeone desde Napoli

7 ago (Reuters) - El Torino anunció el jueves la contratación del delantero argentino Giovanni Simeone desde el Napoli, con un contrato por tres años.

"Torino Football Club se complace en anunciar que ha adquirido del Società Sportiva Calcio Napoli, a título temporal con obligación de compra al cumplirse una condición, los derechos deportivos del futbolista Giovanni Pablo Simeone, quien ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2028, con opción para la temporada siguiente", dijo el club en un comunicado.

El atacante, de 30 años, debutó en el River Plate de su país en la temporada 2013-14. Luego pasó por Banfield, Genoa, Fiorentina, Cagliari y Hellas Verona, antes de recalar en Napoli en la campaña 2022-23.

En el equipo del sur de Italia ganó el título de la Serie A en 2022-23 y 2024-25. (Reporte de Javier Leira en Santiago, editado por Manuel Farías)