Torino: Duván Zapata regresa a la "escena del crimen"

Será el próximo lunes con Torino en la primera fecha del campeonato italiano y frente a Inter en Milán, mismo rival y escenario donde sufrió la grave lesión en la rodilla izquierda el 5 de octubre de 2024.

Apenas un par de minutos disputó el artillero este lunes, al ingresar en el cierre del partido que el "granate" de Marco Baroni le ganó al Modena por 1-0 para avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa Italia en el Estadio Olímpico de Turín, donde cerca de 12.000 aficionados le dieron la bienvenida al ruedo después de una extensísima espera para ellos y para el propio Zapata.

"Han demostrado tener una enorme paciencia esperando mi retorno y les agradezco por el afecto que también me expresaron a lo largo de este tiempo en las redes sociales", resumió el capitán.

Un Zapata que poco a poco va ganando minutos en cancha tras haber sido operado por la rotura del ligamento cruzado anterior, el menisco medial y el menisco lateral de su rodilla aquella fatídica jornada para él en San Siro.

El Giuseppe Meazza será ahora el escenario de su regreso en el inicio de un "campeonato en el que esperamos hacer un buen papel y en el que debemos mantener los pies sobre la tierra", dice Zapata.

"Sería inapropiado hablar en este momento de objetivos porque hay muchos chicos nuevos y debemos terminar de adaptarnos a la idea de juego que pretende el entrenador" (que en la anterior temporada dirigió a Lazio), agregó.

"Estamos tratando de encontrar la mayor sintonía entre nosotros en cancha y probando distintos sistemas para poder contar con más opciones", destacó.

"Pero lo importante ahora será pensar partido a partido", explicó el goleador colombiano que afirmó sentirse "mucho mejor" y espera "recuperar poco a poco mi nivel de juego" para devolver la confianza al club que le renovó el contrato hasta 2027.

"Fue un gran gesto por parte del Torino, que ahora me toca devolverle en cancha", dijo al respecto Zapata, quien confesó haber vivido "con mucha emoción haber vivido como capitán" la conmemoración del aniversario de la tragedia de Superga (que devastó al plantel del denominado Gran Torino el 4 de mayo de 1949 cuando regresaba de Portugal, Ndr), "algo que llevaré por siempre conmigo". (ANSA).