Torino: Gio Simeone “en llamas”

“Venir al Torino fue la decisión correcta”, resumió el hijo de Diego “Cholo” Simeone, exfutbolista con pasado en el fútbol italiano y actual entrenador del Atlético Madrid (donde juega el hermano de Giovanni, Giuliano), al considerar que el “granate” le ofrece la posibilidad de mostrarse.

“El presidente del club, Urbano Cairo, dijo que me pretendía desde hacía mucho tiempo y a pesar de que también querían sumarme otros equipos, sentí que tenía que elegir al Toro, un club donde para jugar se necesita garra y yo tengo mucha garra para dar”, afirmó el delantero.

“Ya me imagino celebrando el primer gol en el Estadio Gran Torino”, completó Simeone, de 30 años y con pasado en River Plate, Banfield, Genoa, Fiorentina, Cagliari y Hellas Verona, que el viernes tuvo un gesto que no pasó desapercibido para los fanáticos “granates”.

El argentino le rindió homenaje personalmente a las víctimas de la tragedia aérea de Superga, ocurrida el 4 de mayo de 1949 y que devastó al plantel del denominado “Gran Torino”, que por aquellos años dominaba en el fútbol italiano y era la base de la selección italiana.

Fue frente a la placa conmemorativa en las colinas de Superga a los denominados “Invencibles”, integrantes de un equipo que brillaba en cancha y que regresaba de Portugal aquella fatídica jornada.

Torino iniciará su camino en el campeonato al mando de Marco Baroni visitando a Inter en Milán el lunes en uno de los dos partidos que cerrarán la primera fecha y no se descarta que Simeone inicie como titular en un plantel que recuperó al capitán y goleador colombiano Duván Zapata, quien vuelve tras la grave lesión en la rodilla izquierda que sufrió el 5 de octubre enfrentando justamente al “nerazzurro” en San Siro. (ANSA).