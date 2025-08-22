Torino: Homenaje de Gio Simeone

Simeone, de 30 años y quien arribó al club tras consagrarse campeón con Napoli en la pasada temporada, tuvo un gesto que no pasó desapercibido y quedó inmortalizado en las redes sociales con una fotografía que lo muestra rindiéndole tributo en las colinas de Superga a los denominados "Invencibles", que en aquellos tiempos brillaban en cancha y fallecieron cuando regresaban de disputar un amistoso en Portugal.

Una tragedia tras la cual Torino recibió la solidaridad de varios clubes del mundo, entre ellos River Plate de Argentina, con el cual el "granate" mantiene una amistad histórica desde entonces y en el que Simeone inicio su carrera como futbolista y debutó como profesional en la temporada 2013-14 de la mano del entrenador Ramón Díaz, con pasado como delantero en el fútbol italiano.

El hijo del "Cholo" Diego Simeone, técnico del Atlético Madrid que supo jugar también en la Serie A en sus épocas de volante, llegó al "Calcio" en 2016-17 procedente de Banfield para sumarse al Genoa, tras lo cual jugó también en Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona y en Napoli, con el que celebró los "scudettos" en 2022-23 y 2024-25, tras lo cual se incorporó al Torino.

El "granate" de Marco Baroni hará su presentación en el campeonato italiano el lunes, en uno de los dos partidos que cerrarán la primera fecha y frente a Inter en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, donde lo acompañarán una nutrida delegación de aficionados, pues según informó el club se superaron ya las 1500 entradas vendidas para el público visitante (a un valor de 10 euros) y quedarán otras tres jornadas para que se sumen más aficionados.

Los fanáticos del Torino se ilusionan con la dupla ofensiva que Simeone integraría junto con el capitán y goleador colombiano Duván Zapata, recuperado de una grave lesión en la rodilla izquierda que lo obligó a pasar por el quirófano y lo mantuvo alejado de las canchas desde aquel fatídico 5 de octubre de 2024, en un duelo que su equipo disputó justamente en San Siro y frente a Inter en el pasado campeonato italiano. (ANSA).