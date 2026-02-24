Torino: inicia la era D'Aversa

(di Emanuele Pastorella) (ANSA) - TURIN, 24 FEB - "Me siento orgulloso de representar a este club y llego con mucho entusiasmo porque nunca había estado en casa durante tanto tiempo", afirmó Roberto D'Aversa al ser presentado en sociedad como nuevo conductor de un Torino al que apuesta a salvar del descenso y al que entrenará tras casi un año sin trabajo desde que fue despedido por Empoli en junio pasado.

"Si a cuatro meses para el final del campeonato te llama Torino, debes decir presente", destacó D'Aversa, de 50 años y con pasado también en Parma, Sampdoria y Lecce, que intentará llevar a buen puerto al plantel "granate", que con 27 puntos marcha apenas tres por encima de Lecce, antepenúltimo y en zona de descenso, con Fiorentina y Cremonese entre ambos, también con 24 unidades.

D'Aversa debutará en su nueva función el domingo en Turín frente a Lazio en la vigesimoseptima de las 38 fechas previstas del torneo tras reemplazar en el cargo a Marco Baroni, séptimo entrenador despedido en esta temporada en una lista que se inició con la salida del croata Igor Tudor de Juventus, donde lo sustituyó Luciano Spalletti, quien supo ser campeón con Napoli antes de dirigir a la selección "azzurra".

"Hoy por hoy lo que cuenta no es tanto el sistema, sino la mentalidad. Quiero ver a un equipo con coraje en la cancha porque así lo impone la historia de este club y porque creo que la posición que ocupa no refleja el verdadero valor de este plantel", destacó D'Aversa, que intentará enderezar el rumbo tras la reciente derrota por 3-0 frente al Genoa de Daniele De Rossi, que también suma 27 puntos.

"Estamos en una situación que no merece ni este club, ni este plantel, pero tenemos que ser realistas", reiteró el nuevo DT del Torino, que firmó contrato hasta el 30 de junio, fecha a la que el club espera llegar con la permanencia asegurada en un torneo que cerrará el 24 de mayo enfrentando nada menos que a Juventus en el "Derby della Mole" como local.

Serán 12 las finales que jugará el "granate" y para ello resultará fundamental "recuperar el entusiasmo y la confianza", explicó D'Aversa, para lo cual se necesita trabajar "con tranquilidad", como intentó transmitirle hoy en su primera práctica al plantel que integran, entre otros, el chileno Guillermo Maripán, el argentino Giovanni Simeone y el colombiano Duván Zapata.

Sobre el sistema, reiteró que hoy por hoy no es lo más importante y aclaró que "a lo largo de mi carrera nunca armé el equipo en función de los nombres sino de lo que veo en los entrenamientos", explicó al reiterarle la confianza al arquero Alberto Paleari y decirse sorprendido por el nivel del mediocampista croata Nikola Vlasic.

"No pensaba que era tan completo y no desontanaría en un club grande", afirmó, aún cuando anticipó que deberá ganarse el puesto como todos en las prácticas que, anticipó, podrán ser abiertas a los aficionados: "En Empoli lo hacímos y con la unidad de todos podemos lograr el objetivo en Torino".

D'Aversa es el decimoctavo entrenador del club en la era de Urbano Cairo, quien destacó: "Lo vengo siguiendo desde que dirigía a Parma (2016-20 y 2021, Ndr) y siempre me gustó su estilo", al reconocer que "con Baroni tuvimos demasiados altibajos y mantenemos la voluntad de corregir los errores.

Quedan 12 partidos y debemos dar lo mejor", advirtió.

En una jornada previa a la cual los aficionados expresaron su descontento con la campaña del equipo con banderas desplegadas frente a las puertas del centro deportivo, Cairo afirmó que "las protestas no acobardan, me motivan y recordó que "hace un año dije que estaba dispuesto a vender el club, pero no recibí ofertas".

"Me siento responsable por la pasión de más de un millón de fanáticos que aman a Torino, pero debo recordarles también que yo me hice cargo de un club quebrado, no de aquel de los años '70 o del Gran Torino". (ANSA).