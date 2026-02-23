Torino: Marco Baroni despedido

"El club agradece al entrenador y a su cuerpo técnico su compromiso e integridad hasta el momento y les desea lo mejor en sus futuras carreras", se lee en un comunicado emitido por Torino y firmado por el presidente del club, Urbano Cairo.

Minutos después de anunciar el despido de Baroni, el club "granata" confirmó la contratación en su lugar de D'Aversa, quien firmó un contrato hasta el 30 de junio.

D'Aversa iniciará su ciclo este martes 24, cuando dirigirá su primer entrenamiento en el centro deportivo Filadelfia de cara a su debut del domingo 1 de marzo con el partido como local contra Lazio por la fecha 27 de la Serie A, en la que Torino marcha decimoquinto con 27 puntos.

Con el despido de Baroni, ya son siete los entrenadores que perdieron su cargo durante la edición 2025-26 de la Serie A, pues el pasado lunes 2 Hellas Verona destituyó a Paolo Zanetti, a quien reemplazó con Paolo Sammarco.

El primer DT en perder su trabajo esta temporada fue el croata Igor Tudor, quien fue reemplazado por Luciano Spalletti en Juventus, que decidió el cambio de conductor tras la octava fecha de la Serie A.

El segundo entrenador en ser destituido fue el francés Patrick Vieira, reemplazado al frente del plantel del Genoa en la novena jornada de la Serie A por Daniele De Rossi, mientras que una fecha después se conoció el despido de Stefano Pioli, quien le dejó su lugar en Fiorentina a Paolo Vanoli.

Luego de la undécima fecha se conoció el despido del también croata Ivan Juric en Atalanta, que lo reemplazó con Raffaele Paladino, mientras que Pisa anunció la contratación del sueco Oscar Hiljemark en la fecha 24 tras la destitución de Alberto Gilardino. (ANSA).