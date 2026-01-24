Torino: Tensión tras nueva derrota

Los más enfervorizados por la actualidad del Torino y los jugadores, junto con el cuerpo técnico encabezado por Marco Baroni y con el director deportivo Gianluca Petrachi, mantuvieron una discusión acalorada que se extendió durante casi media hora a las puertas de ese estadio, ante la atenta mirada de los efectivos policiales que integraron el operativo de seguridad, para que la cosa no pasara a mayores.

Los fanáticos le reclamaron respetar una casaca con historia y pasado de gloria e "invitaron" a aquellos que no quieran seguir defendiéndola con honor y con coraje a abandonar el club, lo que obligó a Petrachi a intervenir para aplacar los ánimos afirmando que trabaja para sumar los refuerzos necesarios para torcer el rumbo de un equipo que parece haberlo perdido.

Los dirigentes, en tanto, confirmaron la continuidad de Baroni al menos hasta el próximo partido que Torino jugará el domingo de la semana entrante frente a Lecce, que hoy empató con Lazio y salió de la zona de descenso, en el Estadio Olímpico de Turín, de cara al cual el plantel quedaría concentrado a partir del lunes para preparar un duelo que se anuncia importante en la lucha por la permanencia. (ANSA).