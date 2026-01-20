Torino: Zapata volvió a entrenarse con sus compañeros

El presidente Urbano Cairo explicó los motivos de la ausencia de Zapata en el partido disputado el pasado domingo 18 y cuyo resultado dejó al equipo dirigido por el DT Marco Baroni en el decimocuarto puesto de la Serie A con 23 puntos.

El plantel y Baroni ya comenzaron a preparar en el centro deportivo Filadelfia el próximo compromiso, previsto el sábado 24 por la fecha 22 de la Serie A en campo del Como, que marcha sexto con 37 unidades.

Aunque Zapata compartió todo el entrenamiento con sus compañeros, la prensa italiana publicó que el delantero colombiano evalúa cambiar de aires durante el libro de pases del invierno europeo (finalizará el 2 de febrero) tras haber recibido propuestas del Pisa, del Genoa y del Besiktas turco.

(ANSA).