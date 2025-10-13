Tormenta azota Alaska mientras otra causa estragos en costa este

Más de 30 personas fueron rescatadas y tres personas permanecen desaparecidas en el oeste de Alaska después de que los remanentes del tifón Halong trajeran vientos e inundaciones tan fuertes que arrasaron casas enteras en comunidades costeras, informaron autoridades.

Se enviaron aviones de rescate a las pequeñas aldeas de Kipnuk y Kwigillingok en Alaska, donde se informó de personas posiblemente desaparecidas, indicó Jeremy Zidek, portavoz de la División de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del estado.

"Hemos recibido informes de que hubo casas arrastradas por las aguas y que posiblemente había personas en esas casas", afirmó Zidek a The Associated Press.

En Kwigillingok, al menos 18 personas fueron rescatadas y tres personas permanecen desaparecidas, declaró la policía de Alaska en redes sociales el domingo por la noche. En Kipnuk, al menos 16 personas fueron rescatadas y policías recibieron informes indirectos de personas desaparecidas. Estaban trabajando con funcionarios locales para determinar cuántas personas estaban desaparecidas. Los esfuerzos de búsqueda probablemente continuarán durante la noche según lo permitan las condiciones.

Según el Fondo de la Región de Aldeas Costeras, una organización sin fines de lucro, casi 600 personas en Kipnuk se estaban refugiando en una escuela, mientras que alrededor de 300 personas en Kwigillingok se refugiaban en una escuela allí. El área es una de las más aisladas en Estados Unidos, donde algunas comunidades tienen pocas carreteras y los residentes usan pasarelas, botes y motos de nieve como medios de transporte, señaló Zidek.

"Se hará todo lo posible para ayudar a los afectados por esta tormenta. La ayuda está en camino", sostuvo el gobernador Mike Dunleavy en un comunicado.

En la Costa Este, se prevén inundaciones costeras en el Atlántico medio, particularmente desde Virginia hasta Nueva Jersey, con fuertes vientos, oleaje y mareas altas. Las inundaciones costeras están previstas a alcanzar su punto máximo el lunes por la tarde y mejorarán gradualmente hasta la mañana del martes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La tormenta avanzó por la Costa Este durante el fin de semana, arrasando carreteras y provocando retrasos en vuelos. Las condiciones peligrosas probablemente continuarán el lunes, trayendo fuertes corrientes de resaca y erosión en muchas playas de la Costa Este, aseguró el servicio meteorológico. Ráfagas de viento superiores a 89 km/h seguían siendo posibles a lo largo de Nueva Jersey, Long Island y el sur de Nueva Inglaterra hasta el lunes por la tarde.

Nueva Jersey estaba bajo estado de emergencia desde la noche del sábado. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió una declaración de emergencia para ocho condados del sur de su estado a medida que la tormenta ganaba fuerza el domingo por la noche. Instó a las personas a monitorear los pronósticos y evitar viajar.

El Desfile del Día del Descubrimiento en la ciudad de Nueva York fue cancelado.

Delaware activó la Guardia Nacional el domingo en respuesta a la crecida de las aguas y los fuertes vientos. Se emitió una orden de evacuación voluntaria para la ciudad de Bowers Beach, donde el río Murderkill desemboca en la bahía de Delaware.

En los Outer Banks de Carolina del Norte, un área que ha visto daños significativos por tormentas esta temporada, el desbordamiento del océano se extendió por la Carretera 12 cerca de Buxton, publicó en línea la policía del condado Dare el domingo. El Departamento de Transporte de Carolina del Norte aseveró que las cuadrillas estaban trabajando para despejar la carretera que estaba cerrada en Ocracoke y Hatteras el domingo.

Las olas eran feroces en la ciudad de Buxton en la isla de Hatteras, donde varias casas frente a la playa han caído al agua en las últimas semanas. Una casa estaba perdiendo sus pilotes el domingo y parecía estar cerca de colapsar.

