Tormenta con nieve y fuertes vientos azotará los Grandes Lagos y el noreste de EE. UU.

Una potente tormenta invernal podría azotar con fuertes vientos, intensas nevadas y temperaturas gélidas la zona de los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos el martes, un día después de que un fenómeno conocido como ciclón bomba atravesara el norte del país y dejara a decenas de miles de clientes sin electricidad.

La tormenta que golpeó partes de las Llanuras y los Grandes Lagos el lunes dejó un aire mucho más frío, fuertes vientos y una mezcla de nieve, hielo y lluvia que dificultó los desplazamientos. Los meteorólogos señalaron que se intensificó lo suficientemente rápido como para cumplir con los criterios de un ciclón bomba, un sistema que se fortalece rápidamente a medida que la presión cae.

Más de 153.000 clientes estaban sin electricidad en todo el país a primera hora del martes, más de un tercio de ellos en Michigan, según Poweroutage.us.

A medida que la tormenta del lunes avanzaba hacia Canadá, el Servicio Meteorológico Nacional predijo más condiciones climáticas adversas para el este de Estados Unidos, incluyendo ráfagas rápidas de nieve intensa y vientos racheados conocidos como ventiscas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió que se esperaban condiciones de ventisca el martes en partes del estado, incluida la zona metropolitana de Syracuse.

“Si están en una zona afectada, por favor eviten todos los desplazamientos innecesarios”, indicó en una publicación en la plataforma X.

La nieve se acumuló rápidamente en la península superior de Michigan el lunes, donde cayeron hasta 60 centímetros (2 pies) en algunas áreas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. El meteorólogo Ryan Metzger dijo que se esperaba más nieve en los próximos días, aunque los totales serían menores.

Las olas en el Lago Superior, que se preveía que alcanzasen los seis metros (20 pies) el lunes, hicieron que todos los barcos de carga, menos unos, se refugiasen en puerto, según MarineTraffic.com. La previsión meteorológica en la región ha mejorado mucho desde el hundimiento del Edmund Fitzgerald en 1975 después de que se predijeran olas de hasta 4,8 metros (16 pies).

Los potentes vientos en el Lago Erie hicieron que el agua se desplazara al extremo oriental de la cuenca, cerca de Buffalo, Nueva York, y bajaron el nivel del agua en el lado occidental, en Michigan, exponiendo el lecho del lago, normalmente sumergido, y los restos de un automóvil y una moto de nieve hundidos.

Kevin Aldrich, un trabajador de mantenimiento de Monroe, Michigan, de 33 años, dijo que nunca había visto retroceder tanto el lago y se sorprendió el lunes al contemplar los restos de antiguos muelles que datan de la década de 1830. Publicó fotos en las redes sociales de pilotes de madera que sobresalían varios pies del lodo.

“Donde están (los pilotes) normalmente habría unos 3,6 metros (12 pies) de profundidad”, señaló. “Normalmente, podemos pasar con nuestro bote por encima”.

La sensación térmica descendió el lunes hasta 34º Celsius negativos (-30º F) en partes de Dakota del Norte y Minnesota. Y en el noreste de Virginia Occidental, se registraron inusuales vientos, casi con fuerza huracanada, en una montaña cerca de Dolly Sods, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

En Iowa, después de que las condiciones de ventisca remitieron el lunes por la mañana, los fuertes vientos continuaron arrastrando la nieve caída por las carreteras, lo que llevó al cierre de más de 320 kilómetros (200 millas) de la Interestatal 35. Los patrulleros estatales reportaron docenas de accidentes durante la tormenta, incluyendo uno con una víctima mortal.

En la costa oeste, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se esperaban vientos de Santa Ana moderados a fuertes en partes del sur de California hasta el martes, lo que suscitó preocupación por la caída de árboles en zonas donde el piso estaba saturado por las recientes tormentas. Se pronosticaron dos tormentas más para esta semana, con lluvia el día de Año Nuevo que podría deslucir el Desfile de las Rosas en Pasadena por primera vez en unas dos décadas.

Los periodistas de The Associated Press Julie Walker en Nueva York, Corey Williams en Detroit, Margery Beck en Omaha, Nebraska; Susan Haigh en Norwich, Connecticut, y Becky Bohrer en Juneau, Alaska, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.