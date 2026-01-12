Tormenta de arena en El Cairo interrumpe el tráfico aéreo

"El Aeropuerto de El Cairo, al igual que toda la provincia en la que se encuentra, se vio afectado por una tormenta de arena que redujo la visibilidad a menos de 200 metros en algunas zonas", informaron fuentes aeroportuarias.

El vuelo TO4338 de Transavia, procedente del Aeropuerto Orly de París, fue desviado a Hurgada, y el LX238 de Swiss Air Lines, procedente de Zúrich, fue desviado a Atenas. Por lo tanto, la aerolínea decidió cancelar el vuelo de regreso desde El Cairo y trasladar a los pasajeros con reserva a un hotel, a la espera de que mejore el tiempo.

Las autoridades del Aeropuerto de El Cairo han reforzado la presencia de servicios operativos en la pista, incluyendo camiones de bomberos y ambulancias, para hacer frente al posible impacto de la tormenta de arena y la mala visibilidad. (ANSA).