Tormenta de nieve azota noreste de EE. UU., provoca cierre de carreteras y cancelación de vuelos

Por Rajesh Kumar Singh y Rich McKay

NUEVA YORK, 23 feb (Reuters) - Una fuerte ventisca dejó más de 30 centímetros de nieve en algunas zonas del noreste de Estados Unidos el lunes, lo que provocó la paralización casi total del transporte para millones de residentes, ya que las peligrosas condiciones forzaron el cierre de carreteras, interrumpieron el servicio ferroviario y obligaron a cancelar unos 5.700 vuelos.

Miles de hogares y negocios se quedaron sin electricidad y las autoridades, entre ellas el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ordenaron a los residentes que no salieran a la calle para que los equipos de emergencia pudieran limpiar las calles. Muchas escuelas cerraron en toda la región.

"Insto a todos los neoyorquinos a que se queden en casa", dijo Mamdani.

A las 8 de la mañana del lunes habían caído más de 38 centímetros de nieve en el Central Park de Nueva York y se espera que caigan entre 13 y 15 centímetros más antes de que la tormenta remita a última hora de la tarde, según Bob Oravec, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional.

Los vientos pueden levantar montones de nieve de varios metros de altura.

"Es una tormenta bastante grande y sin duda es una ventisca", con ráfagas de viento de entre 65 km/h y 95 km/h desde Delaware hasta Nueva York y Boston, dijo Oravec. "Probablemente se tardará una semana en despejarlo todo".

Boston ha recibido hasta ahora unos 15 cm, pero gran parte de Delaware y el sur de Nueva Inglaterra ya han recibido entre 30 y 45 cm, y Filadelfia ya ha recibido 30 cm de nieve.

Se espera que la tormenta remita en la ciudad de Nueva York el lunes por la tarde, pero Boston y el norte de Nueva Inglaterra seguirán teniendo nieve durante la noche del lunes.

Debido a los fuertes vientos, la tormenta de nieve cumple los criterios de ventisca: las ventiscas tienen ráfagas de viento de 56 km/h o más, que se mantienen durante tres horas o más, dijo Oravec. Stony Brook Village, en el este de Long Island, y la isla de Nantucket registraron algunas de las ráfagas más fuertes, que superaron los 97 km/h.

Las aerolíneas habían cancelado más de 5.700 vuelos hasta el lunes por la mañana y retrasado otros 900, según el sitio web de seguimiento FlightAware.com.

Según el sitio web, el martes ya se habían cancelado más de 1.600 vuelos. La mayoría de las cancelaciones y retrasos se produjeron en el noreste de Estados Unidos, incluidos los aeropuertos John F. Kennedy International y LaGuardia de Nueva York, el aeropuerto Logan de Boston y el aeropuerto Newark Liberty International.

Las líneas de tren y autobús de Nueva Jersey se detuvieron, mientras que la Autoridad de Transporte Público de Rhode Island anunció que suspendería todos los servicios desde la noche del domingo hasta el lunes y que solo anunciaría planes para reanudar el servicio cuando las condiciones mejoraran. (Reporte de Rajesh Kumar Singh en Chicago y Rick McKay en Atlanta; Reporte adicional de Tatiana Bautzer en Nueva York y Shivansh Tiwary en Bangalore; redacción de Helen Coster; Editado en Español por Ricardo Figueroa)