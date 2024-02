5 feb (Reuters) - Más de medio millón de hogares y empresas se quedaron sin electricidad en California el lunes después de que una tormenta atmosférica fluvial azotara el estado con fuertes lluvias y vientos huracanados, según las compañías eléctricas y PowerOutage.us.

La tormenta es el segundo sistema meteorológico denominado Pineapple Express, o tormenta fluvial atmosférica, que azota el estado más poblado de Estados Unidos en la última semana. En todo el estado, 516.000 clientes de electricidad se quedaron sin suministro, según datos de PowerOutage.us.

Al día siguiente, los precios básicos de la electricidad en el centro SP-15 de California subían hasta 63,35 dólares por megavatio-hora (MWh) en la decimoctava hora del lunes, los más altos en más de una semana.

Pacific Gas and Electric Co (PG&E), una unidad de PG&E Corp y la mayor empresa eléctrica del estado, registró unos 500.000 clientes sin electricidad a las 0828 ET. La compañía había restaurado la electricidad a más de 565.000 clientes, dijo PG&E en su página web.

"Los miembros del público deben tener precaución y permanecer atentos a los peligros, incluyendo árboles debilitados, inundaciones y tendidos eléctricos caídos", dijo PG&E.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en ocho condados con una población combinada de más de 20 millones de personas, y se emitieron advertencias de inundaciones repentinas en partes de los condados de Los Ángeles, Santa Bárbara y San Luis Obispo.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos en Los Ángeles dijo que la ciudad vio su tercer día más lluvioso para el mes de febrero el domingo desde 1877 , destacando el alto riesgo de inundaciones mortales y dañinas hasta el martes por la tarde. (Reporte de Laila Kearney en Nueva York, Harshit Verma y Brijesh Patel en Bengaluru; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)