Tormenta en EE. UU. deja a 1.000.000 de clientes sin electricidad y obliga a cancelar 10.000 vuelos

*

Se espera nieve, aguanieve, lluvia helada y frío peligroso el domingo

*

Declaraciones federales de emergencia aprobadas en al menos 12 estados

*

Los cortes afectan a estados como Mississippi, Luisiana y Texas

*

Es probable que el domingo se cancelen unos 10.000 vuelos

Por Phil Stewart y Lewis Krauskopf

WASHINGTON, 25 ene (Reuters) - Más de un millón de clientes en Estados Unidos, incluso en lugares tan occidentales como Nuevo México, se quedaron sin electricidad y más de 10.000 vuelos fueron cancelados el domingo durante una severa tormenta invernal que paralizó los estados del este y del sur con fuertes nevadas y hielo.

A medida que la nieve, el aguanieve, la lluvia helada y las temperaturas peligrosamente gélidas azotaban los dos tercios orientales del país el domingo, el número de cortes de electricidad seguía aumentando.

A las 1916 GMT del domingo, más de un millón de clientes estadounidenses se encontraban sin electricidad, según PowerOutage.us, con al menos 330.000 en Tennessee y más de 100.000 en Misisipi y Luisiana. Otros estados afectados fueron Texas, Kentucky, Georgia, Virginia Occidental y Alabama.

Más de 10.800 vuelos estadounidenses programados para el domingo fueron cancelados, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. El sábado se cancelaron más de 4.000 vuelos.

El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington DC informó que las aerolíneas cancelaron todos sus vuelos el domingo. Los datos de FlightAware indicaron que más del 80% de los vuelos del domingo fueron cancelados en varios aeropuertos de grandes áreas metropolitanas, como Nueva York, Filadelfia y Charlotte, Carolina del Norte.

Aerolíneas Delta dijo el domingo que tenía la intención de operar en un horario reducido "sujeto a precipitaciones congeladas en tiempo real y condiciones de tormenta por la tarde".

La aerolínea había ajustado su cronograma el sábado, con cancelaciones adicionales por la mañana para Atlanta y a lo largo de la Costa Este, incluso en Boston y la ciudad de Nueva York, y dijo que trasladaría expertos de los centros de clima frío para apoyar a los equipos de descongelación y equipaje en varios aeropuertos del sur.

El último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la mañana del domingo al lunes indica fuertes nevadas desde el valle de Ohio hasta el noreste, incluyendo hasta 45 cm en Nueva Inglaterra. Se esperan lluvias y aguanieve en gran parte del sureste y zonas del Atlántico Medio.

Los meteorólogos pronosticaron "temperaturas extremadamente frías y vientos peligrosamente fríos" desde las llanuras del sur hasta el noreste a raíz de la tormenta, lo que provocará "impactos prolongados y peligrosos en los viajes y la infraestructura".

FEDERAL Y ESTATAL DECLARAN EMERGENCIAS

El presidente Donald Trump calificó las tormentas de "históricas" y aprobó el sábado declaraciones federales de emergencia por desastre en Carolina del Sur, Virginia, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Indiana y Virginia Occidental.

Diecisiete estados y el Distrito de Columbia declararon emergencias climáticas el sábado, dijo el Departamento de Seguridad Nacional.

Las líneas eléctricas podrían ser particularmente vulnerables debido a la posibilidad de que se forme hielo, dijeron los funcionarios.

"La situación con esta tormenta es bastante singular, simplemente porque se mantendrá fría por un tiempo", declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el programa "Fox News Sunday Briefing". "El hielo que ha caído mantendrá esas líneas pesadas, incluso si no se han desplomado inmediatamente".

El Departamento de Energía emitió el sábado una orden de emergencia autorizando al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas a implementar recursos de generación de respaldo en centros de datos y otras instalaciones importantes, con el objetivo de limitar los apagones en el estado.

El domingo, el DOE emitió una orden de emergencia para autorizar al operador de red PJM Interconnection a operar "recursos específicos" en la región del Atlántico medio, independientemente de los límites debidos a las leyes estatales o permisos ambientales.

Los operadores de la red eléctrica de Estados Unidos intensificaron el sábado las precauciones para evitar apagones rotativos.

Dominion Energy, cuyas operaciones en Virginia incluyen la mayor colección de centros de datos del mundo, dijo que si su pronóstico sobre el hielo se cumplía, el evento invernal podría ser uno de los más grandes que afecte a la compañía.

(Reporte de Blake Brittain, Phil Stewart y Lewis Krauskopf en Washington, D.C.; reporte adicional de Tom Polansek en Washington, D.C., Chandni Shah, Devika Nair y Preetika Parashuraman en Bengaluru; edición de Sergio Non, Chizu Nomiyama, Edwina Gibbs, Bernadette Baum, Nick Zieminski y Deepa Babington. Editado en español por Natalia Ramos)