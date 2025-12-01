Tormenta invernal amenaza al noreste de EEUU tras golpear al centro-occidente

PORTLAND, Maine, EE.UU. (AP) — Hielo negro, nieve y neblina afectaron al centro-occidente de Estados Unidos el lunes debido a una tormenta invernal que ahora amenaza al noreste del país.

Más de 20 centímetros (8 pulgadas) de nieve cayeron en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago este fin de semana, estableciendo un récord para la mayor nevada en un solo día de noviembre en el aeropuerto, según el Servicio Meteorológico Nacional. El récord anterior se estableció en 1951.

Alrededor de 300 vuelos hacia y desde O'Hare habían sido cancelados para el domingo por la tarde, mientras que aproximadamente 1.600 habían sido retrasados, según el sitio de seguimiento FlightAware. Docenas permanecieron cancelados o retrasados allí hasta el lunes, y se esperaba que las condiciones en las carreteras siguieran siendo peligrosas en algunas áreas hasta bien entrada la noche del lunes.

En el noreste, se esperaban hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de nieve en algunas partes del norte de Nueva Inglaterra. Una tormenta ventosa, potencialmente helada, se dirigía a la región y podría empapar algunas partes mientras acumulaba nieve en otras, dijeron los meteorólogos.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de tormenta invernal y avisos de clima invernal en Massachusetts, New Hampshire, Vermont y Maine.

Pensilvania se prepara para la nieve

Debido a pronósticos de nevadas en Pensilvania, las cuadrillas comenzaron a tratar los 909 kilómetros (565 millas) de carretera en el estado, informó la secretaria de prensa de la agencia, Marissa Orbanek. A partir de las 5 a.m. rigen restricciones viales en muchas carreteras interestatales en la mitad oriental de Pensilvania, incluidas en la Extensión Noreste del sistema de autopistas de peaje, desde el Valle de Lehigh hasta Clarks Summit.

Más de 600 operadores de equipos y trabajadores de seguridad están disponibles para ayudar a despejar los 4.667 kilómetros (2.900 millas) de la autopista, declaró Orbanek. La temporada invernal del personal de la autopista comenzó a mediados de noviembre, y 23 cobertizos de mantenimiento están dotados de personal las 24 horas.

"Realmente nos preparamos para la nieve durante todo el año", indicó Orbanek.

Viajes aún lentos en el centro-occidente

En Chicago, Don Herrian estaba entre las multitudes de viajeros en O'Hare el domingo, esperando regresar a casa después del Día de Acción de Gracias, ya que cientos de vuelos fueron retrasados y cancelados tras una tormenta invernal en la región de los Grandes Lagos.

El jubilado de 76 años de Ardmore, Oklahoma, había visitado a su hija y su familia en Indianápolis. Dijo que su primer vuelo se retrasó tres horas, y su vuelo de conexión a Oklahoma City desde Chicago ya llevaba otras dos horas de retraso.

"Es lo que es", comentó Herrian. "Está congestionado, pero eso se espera debido a la nieve, los retrasos y las vacaciones".

Las carreteras que conducen a O'Hare estaban llenas el domingo de vehículos que se movían lentamente incluso después de que las carreteras habían sido despejadas de nieve. En el interior, los viajeros se agolpaban en las salas de espera, restaurantes y bares deportivos para pasar el tiempo. Otros se acomodaron en el suelo de las terminales, comiendo bocadillos, tejiendo o revisando sus teléfonos.

Los aviones estaban siendo deshelados en varios aeropuertos del país el domingo, incluidos el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington y el Aeropuerto Internacional Minneapolis-Saint Paul, según la Administración Federal de Aviación.

Más de unos 30 centímetros (12 pulgadas) de nieve habían caído desde el sábado en áreas cercanas al Lago Michigan. Cientos de iglesias en el oeste de Michigan dijeron a los feligreses que se quedaran en casa o vieran los servicios en línea.

En Wisconsin, las cuadrillas de servicios públicos trabajaron para restaurar la electricidad a miles de personas. We Energies reportó más de 6.000 cortes de energía, con más de la mitad en Milwaukee y South Milwaukee. El aeropuerto en Des Moines, Iowa, reabrió en el día crítico de viaje después de que un vuelo de Delta Connection que aterrizaba desde Detroit se deslizara y se saliera de la pista debido a la nieve. No se reportaron heridos, y los pasajeros fueron transportados a la terminal en autobús.

Ahora viene clima invernal en el noreste

En otros lugares de Iowa, los vientos fuertes traían nieve a las carreteras, extendiendo las condiciones de viaje peligrosas, señaló el Servicio Meteorológico Nacional.

"Tuvimos áreas de Iowa e Illinois que vieron más de un pie (30 centímetros) de nieve", aseguró el meteorólogo Andrew Orrison.

Agregó que la nieve en la región de los Grandes Lagos estaba disminuyendo, pero la nueva tormenta se dirigía al Atlántico medio y al Noreste, con hasta 30 centímetros (un pie) de nieve para el martes.

"Va a ser la primera nevada de la temporada para muchas de estas áreas, y va a ser bastante significativa", sostuvo Orrison. "La buena noticia es que no parece que las ciudades principales en este momento vayan a ver una nevada significativa".

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para la costa de Maine desde la mañana del martes hasta la mañana del miércoles que indicaba que los residentes "deberían retrasar todos los viajes si es posible" debido a la nieve.

___________________________________

Schreck reportó desde Chicago. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Jamie Stengle en Dallas, Mark Scolforo en Harrisburg, Pensilvania y Nam Y. Huh en Chicago.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.