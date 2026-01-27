Tormenta invernal deja decenas de muertos por el frío en el centro y este de EEUU

Por Rich McKay y Maria Tsvetkova

27 ene -

Al menos 38 personas de 14 estados habían muerto hasta el martes a causa de una fuerte tormenta ⁠invernal que dejó gran parte del centro ⁠y el este de Estados Unidos atrapado por la nieve, el hielo y las temperaturas bajo cero, según autoridades locales y reportes de noticias. La tormenta comenzó a desarrollarse el viernes y descargó ⁠nieve sobre una ‌amplia región ​durante el fin de semana. La nieve paralizó el tráfico por carretera y provocó cancelaciones generalizadas de vuelos y cortes ​de electricidad antes de remitir el lunes, dejando tras de sí un frío intenso que se espera que ‌persista.

El martes, las ciudades movilizaron a los equipos y recursos de ‌emergencia para garantizar la seguridad de los ​residentes, especialmente de las personas sin hogar, mientras más de 550.000 hogares y empresas de todo el país

carecían de electricidad.

Diez de las víctimas mortales de la tormenta se encontraban en la ciudad de Nueva York, donde las temperaturas fueron las más frías de los últimos ocho años, dijo el alcalde Zohran Mamdani en una rueda de prensa el martes, cuando la mínima alcanzó los -13 grados centígrados.

Aunque las 10 víctimas fueron encontradas al aire libre, no estaba claro si eran personas sin hogar. Mamdani dijo a periodistas el lunes que algunos de ⁠los fallecidos "habían tenido interacciones con nuestro sistema de refugios en el pasado" y que todavía era "demasiado pronto para compartir un diagnóstico más amplio o una ​causa de muerte".

Alrededor de 500 de las más de 4.000 personas sin hogar que se calcula que viven en las calles y el metro de la ciudad han sido alojadas en albergues desde el 19 de enero, dijo Mamdani. Cada dos horas, los trabajadores de los centros de acogida controlaban a 350 personas sin hogar que corrían un riesgo especial debido a problemas médicos subyacentes.

En Nashville, Tennessee, una ciudad de unos 680.000 habitantes donde más de 135.000 hogares y empresas ⁠siguen sin suministro eléctrico, se espera que la temperatura descienda hasta -14 grados centígrados el miércoles por la mañana.

"Seamos claros sobre ​lo que es esto", dijo el alcalde de Nashville, Freddie O'Connell, en una rueda de prensa el martes. "Es una tormenta de hielo histórica".

En Bonham, Texas, a unos 88 kilómetros al noreste de Dallas, tres niños murieron tras caer en un estanque helado durante el fin de ‍semana, aunque las circunstancias exactas no estaban claras, según el cuerpo de bomberos local.

A varias horas de distancia, en Austin, una persona murió de aparente hipotermia cuando intentaba refugiarse en una gasolinera abandonada, según las autoridades. Otros fallecimientos por hipotermia se registraron en Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Tennessee y Michigan, informaron medios locales.

Casi 200 millones de estadounidenses siguen bajo algún tipo de alerta por frío invernal ​al menos hasta el 1 de febrero.

Los meteorólogos están pendientes de otra posible tormenta invernal que afectará al este de Estados Unidos este fin de semana, dijo David Roth, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional. (Reporte de Rich McKay en Atlanta y Maria Tsvetkova en Nueva York; ‍redacción de Julia Harte; edición de Donna Bryson y Alistair Bell; editado en español por Daniela Desantis)