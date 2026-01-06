Tormenta invernal en Europa deja 5 muertos en Francia y cancela cientos de vuelos

LA HAYA, Holanda (AP) — Nieve, hielo y temperaturas bajo cero afectaron partes de Europa el martes, causando condiciones de tráfico peligrosas que dejaron al menos cinco personas muertas en Francia y obligaron a la cancelación de cientos de vuelos desde uno de los aeropuertos más concurridos del continente.

Las autoridades de la región de Landes, en el suroeste de Francia, informaron de tres muertos en accidentes, y se reportó que al menos dos personas más murieron en la región de Île-de-France alrededor de París, donde las autoridades ordenaron que los camiones salieran de las carreteras, ya que la nevada causó enormes atascos de tráfico el lunes.

París despertó el martes con un manto de nieve sobre sus famosos tejados y sitios emblemáticos, y los niños cuyas escuelas no pudieron dar clases disfrutaron de un inesperado día libre. Los viajeros aéreos estaban menos contentos, ya que la fuerte nevada obligó al cierre de seis aeropuertos en el norte y oeste de Francia.

Problemas meteorológicos en Holanda

Mientras la nieve caía en Holanda, el Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam informó que unos 400 vuelos fueron cancelados mientras las cuadrillas trabajaban para despejar las pistas y descongelar los aviones que esperaban partir. Cientos de vuelos también se cancelaron el lunes en Ámsterdam y se pronosticó más nieve para el resto de la semana.

El solo hecho de llegar y salir del aeropuerto fuera de la capital holandesa fue todo un desafío, con puntos congelados y un fallo de software ocurrido en las primeras horas de la mañana que sumió en el caos el sistema ferroviario holandés.

Más tarde se reanudaron los servicios ferroviarios de manera limitada, pero muchas de las rutas alrededor de Ámsterdam permanecieron cerradas debido a las condiciones climáticas, informó la compañía ferroviaria nacional NS en su sitio web. Instó a los viajeros a “viajar solo si es absolutamente necesario”.

Los viajeros obligados a conducir al trabajo también enfrentaron largos viajes, ya que una combinación de nieve y hielo complicó el tráfico en algunas autopistas.

Thijs Rademakers, un estudiante de 18 años, decidió viajar en su bicicleta en lugar de esperar el transporte público.

“Fue difícil, muy resbaladizo”, dijo en la ciudad oriental de Arnhem. “Mucha gente se cae. Afortunadamente, yo no”.

Lluvias en Roma limitan la asistencia a la bendición de la Epifanía del papa

En Roma, semanas de lluvia que han desbordado el río Tíber nuevamente atenuaron las celebraciones navideñas del papa León XIV. La Plaza de San Pedro estaba parcialmente llena el martes, mientras unos pocos miles de personas se agolpaban bajo coloridos paraguas para escuchar al pontífice dar su bendición de la Epifanía desde la logia de la Basílica de San Pedro.

Roma ha sido azotada por lluvias constantes desde antes de Navidad, y el alcalde Roberto Gualtieri emitió una ordenanza para el martes en la que limita el acceso público a parques y otras áreas con riesgo de caída de árboles e inundaciones.

Más al norte, la nieve cubrió Bolonia y dio a los esquiadores en los Dolomitas una razón para alegrarse, aunque se pronostican temperaturas bajo cero para gran parte del norte y centro de la península en los próximos días.

Caen las temperaturas en Reino Unido

Una ola de frío hizo descender la temperatura de Reino Unido a menos 12,5 grados Celsius (9,5 grados Fahrenheit) durante la noche, mientras la nieve interrumpía el transporte ferroviario, por carretera y aéreo y obligaba al cierre de cientos de escuelas.

Las carreras de caballos y los partidos de fútbol han sido cancelados debido a la nieve y la escarcha, un fallo de energía causado por el hielo cerró el metro de Glasgow y el Aeropuerto John Lennon de Liverpool estuvo cerrado por un tiempo el lunes.

Se pronosticaron hasta 15 centímetros (6 pulgadas) de nieve el martes para el norte de Escocia, donde algunas personas ya han quedado aisladas por nevadas anteriores. El legislador del noreste de Escocia, Andrew Bowie, dijo que la situación era “crítica” y pidió que se enviaran soldados para despejar la nieve y llevar alimentos y suministros médicos a las personas varadas.

Hielo en los Balcanes

Intensas nevadas y fuertes lluvias azotaron los países balcánicos, haciendo crecer los ríos y provocando problemas de tráfico e interrupciones en los suministros de energía y agua. Una mujer murió el lunes en Sarajevo, la capital de Bosnia, cuando una rama de árbol cubierta de nieve cayera sobre su cabeza. En la vecina Serbia, algunos municipios occidentales introdujeron medidas de emergencia debido al mal tiempo.

Las autoridades de Serbia advirtieron a los conductores que tuvieran mucho cuidado mientras muchos se dirigían a las estaciones de esquí o a otros lugares para la Navidad ortodoxa, que se celebra el miércoles y el próximo fin de semana. El hielo negro detuvo los coches y obligó a los conductores a aparcar a un lado en su camino hacia el monte Bjelasnica sobre Sarajevo el martes por la mañana.

Vientos fuertes y mares tormentosos azotaron la costa adriática en Croacia y Montenegro. Imágenes de video mostraron el mar barriendo cabañas vacacionales en Ada Bojana, en el sur de Montenegro, durante una tormenta.

___

Periodistas de Associated Press en toda Europa contribuyeron a este informe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.