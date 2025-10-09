Tormenta Jerry avanza en el Atlántico mientras Priscilla se debilita cerca de Baja California

MIAMI (AP) — Priscilla perdió el estatus de huracán y fue degradada a tormenta tropical mientras avanzaba por la costa del Pacífico mexicano, y la tormenta tropical Jerry ganaba fuerza en el Atlántico en la madrugada del jueves al tiempo que se acercaba a las Islas de Barlovento norteñas, según los meteorólogos.

Priscilla rozó la categoría de huracán mayor el martes antes de debilitarse a tormenta tropical un día después. El miércoles por la noche, el centro del meteoro estaba a unos 410 kilómetros (255 millas) al oeste del extremo sur de Baja California y se movía hacia el noroeste a 14 kilómetros/hora (9 mph), con vientos máximos sostenidos de alrededor de 96 km/h (60 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) en Miami.

La tormenta estaba provocando grandes olas y vientos racheados en Baja California Sur, donde había una alerta por tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro. Según la previsión, se esperan lluvias intensas e inundaciones repentinas a medida que Priscilla avance por la costa del Pacífico mexicano y, durante el fin de semana, por el suroeste de Estados Unidos.

En el Atlántico, la tormenta tropical Jerry se encontraba a unos 708 kms (440 millas) al este-sureste de las Islas de Barlovento del norte y avanzaba en dirección oeste-noroeste a 29 km/h (18 mph) con vientos máximos sostenidos de 105 km/h (65 mph), indicó el NHC en la madrugada del jueves.

Se espera que gane intensidad de forma gradual y podría convertirse en huracán para el fin de semana. Entre el jueves y las primeras horas del viernes podría descargar entre 5 y 10 centímetros (de 2 a 4 pulgadas) de lluvia en las Islas de Barlovento norteñas, lo que supondría un riesgo de inundaciones repentinas, indicaron los meteorólogos.

Se activó una alerta por tormenta tropical para Antigua, Barbuda y Anguila, San Cristóbal, Nieves y Montserrat, San Bartolomé y San Martín, Saba y San Eustaquio y Guadalupe y las islas cercanas, dijo el NHC.

En el Pacífico, la tormenta tropical Octave perdía fuerza el miércoles por la noche. Estaba ubicada a 829 kms (515 millas) al sur-suroeste del extremo sur de Baja California y se movía hacia el este-noreste a 27 km/h (17 mph) con vientos máximos sostenidos de 72 km/h (45 mph), según el centro.

Octave no supone una amenaza en tierra y podría disiparse el jueves, señalaron los meteorólogos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.