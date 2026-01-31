Tormenta Kristin deja a 200.000 portugueses sin electricidad, más lluvia en camino

Portugal se preparaba el sábado para más lluvias intensas, mientras que 200.000 usuarios seguían sin electricidad, días después de que la tormenta Kristin arrasara el país, causando la muerte de cinco personas.

La agencia meteorológica nacional, IPMA, puso a todo Portugal continental en alerta por lluvias fuertes hasta el lunes e instó al público a mantenerse informado.

La tormenta Kristin azotó el centro y norte de Portugal la noche del martes con vientos de fuerza huracanada, provocando inundaciones, daños materiales y trastornos en los transportes.

Alrededor de 211.000 usuarios seguían sin suministro eléctrico el sábado, principalmente en el centro del país, según E-redes, el operador de la red eléctrica.

La mayoría se encuentra en el distrito de Leiria, en el centro de Portugal, donde la tormenta derribó postes y líneas de alta tensión.

Se desplegaron generadores para apoyar a hospitales, sistemas de agua y telecomunicaciones.

El alcalde de Leiria, Gonçalo Lopes, hizo un llamamiento a voluntarios para ayudar a reparar los techos dañados antes de que lleguen más lluvias.

"Desde medianoche esperamos más lluvia. Es algo que nos preocupa", declaró a la cadena de televisión privada SIC.