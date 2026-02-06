Tormenta tropical deja 4 muertos y miles desplazados en Filipinas tras inundaciones y deslave

CAGAYAN DE ORO, Filipinas (AP) — Una tormenta tropical provocó inundaciones y un alud en el sur de Filipinas y dejó al menos cuatro muertos, más de 6.000 desplazados y a residentes atrapados en sus casas en dos aldeas anegadas, dijeron las autoridades el viernes

La tormenta tropical Penha tocó tierra en la provincia de Surigao del Sur, en el sureste del país, desde el Pacífico a última hora del jueves. Fue detectada por última vez alrededor del mediodía del viernes frente a la provincia central de Bohol con vientos sostenidos que rondaban los 55 km/h (34 millas por hora), con ráfagas de hasta 70 km/h (43 mph), según los meteorólogos

Una pareja y dos niños fallecieron el jueves por la noche cuando su choza en una zona de canteras fue arrasada por un deslave causado por las lluvias torrenciales en un poblado al sur de la ciudad de Cagayan de Oro, indicó Antonio Lospennato, director regional de la Oficina de Defensa Civil

En la ciudad sureña de Iligan, a unos 55 km (34 millas) al suroeste de Cagayán de Oro, una residente llamó el viernes a emisora de radio DZMM y suplicó que la rescatasen del segundo piso de su casa, donde estaba atrapada con otros tres miembros de su familia debido a las inundaciones

"Los rescatistas están en camino", dijo Lospennato a la angustiada residente por la radio. Otras familias estaban siendo rescatadas en las aldeas de Mahayahay y Tubod en la ciudad de Iligan, agregó

Más de 6.000 aldeanos se vieron obligados a abandonar sus hogares por la tormenta, y 5.800 de ellos se refugiaron en centros de evacuación en las provincias del centro y el sur. Las autoridades suspendieron las clases en muchas zonas, de acuerdo con la Oficina de Defensa Civil

Casi 5.000 pasajeros y trabajadores de mercantes quedaron varados en 94 puertos luego de que se prohibió temporalmente que los transbordadores entre islas y los barcos de carga saliesen a navegar debido a la mala mar, indicó la Guardia Costera de Filipinas

Penha, que tiene una banda de lluvia y viento de 660 km (410 millas) de ancho, azotó el archipiélago en temporada baja de tormentas, indicó el meteorólogo gubernamental Robert Badrina

De acuerdo con las previsiones, el meteoro se debilitará a depresión tropical más tarde el viernes, mientras se mueve en dirección noroeste sobre las provincias insulares centrales hacia la región occidental de Palawan, informó la agencia meteorológica filipina

Filipinas recibe alrededor de 20 tifones y tormentas al año. Además, suele registrar terremotos y tiene más de una docena de volcanes activos, lo que lo convierte en uno de los países del mundo más propensos a los desastres

