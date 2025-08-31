LA NACION

Tormenta tropical Kiko se forma en el Pacífico oriental; sin amenaza inmediata para tierra

MIAMI (AP) — Una nueva tormenta tropical se formó el domingo en el océano Pacífico oriental, a más de 1000 kilómetros de la costa de México. No hay amenaza inmediata para tierra firme.

La tormenta tropical Kiko se desarrolló el domingo temprano y está prevista a convertirse en huracán más adelante esta semana, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. El centro de huracanes no emitió ninguna vigilancia o advertencia costera.

"Se espera un fortalecimiento durante los próximos días, y se pronostica que el sistema se convierta en huracán para el martes", afirmó el centro de huracanes.

El centro de la tormenta se encontraba a unos 1760 kilómetros al oeste-suroeste de la punta sur de Baja California.

Sus vientos máximos sostenidos se registraron en 65 km/h. Se mueve hacia el oeste a una velocidad de 15 km/h.

Las tormentas tropicales tienen velocidades de viento de entre aproximadamente 63 y 73 km/h. Se convierte en huracán cuando la velocidad del viento alcanza aproximadamente 119 km/h.

