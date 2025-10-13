LA NACION

Tormenta tropical Lorenzo se forma en el océano Atlántico y no amenaza tierra

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Lorenzo se formó el lunes en el centro del océano Atlántico tropical y no representa una amenaza para tierra, según los meteorólogos.

La tormenta se encontraba a unos 1762 kilómetros (1095 millas) al oeste de las islas de Cabo Verde y tenía vientos máximos sostenidos de 72 km/h (45 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. Se movía hacia el noroeste a 27 km/h (17 mph).

No había alertas ni advertencias costeras en efecto.

Se esperaba que la tormenta girara hacia el norte el martes, con una posible intensificación gradual a mediados de la semana, según los expertos. La trayectoria pronosticada hasta el sábado muestra que Lorenzo permanecerá en el océano y lejos de tierra.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

