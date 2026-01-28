Tormentas perturban el transporte de contenedores en Europa, dicen navieras

COPENHAGUE, 28 ene (Reuters) - Las compañías de transporte de contenedores Maersk y Hapag-Lloyd dijeron el miércoles que las fuertes tormentas y nevadas estaban interrumpiendo los flujos de carga en toda Europa, y que algunas terminales logísticas estaban cerradas debido al mal tiempo

Maersk señaló que se habían producido interrupciones en el suroeste y el oeste de Europa, que a su vez también afectaron a las entregas hacia y desde las zonas septentrionales del continente

Portugal y España fueron algunos de los países afectados por alertas de mal tiempo el miércoles, mientras que Italia declaró el lunes el estado de emergencia para sus regiones meridionales golpeadas por una violenta tormenta la semana pasada que empujó el agua tierra adentro

Maersk dijo que actualmente no hay un calendario disponible para la reanudación de los servicios afectados

"Las graves condiciones están causando importantes trastornos en todo el sector, con buques que se refugian y terminales que tienen que detener sus operaciones o trabajar con una productividad reducida", escribió Maersk en un aviso enviado a los clientes

Un portavoz de Maersk dijo que los cierres de terminales afectaban a puertos a lo largo de las costas occidentales de España y Marruecos, extendiéndose por el Golfo de Vizcaya hasta Gran Bretaña

"Esta situación está afectando a todo el sector y, debido a la gravedad e incertidumbre de las condiciones, esperamos que los retrasos y cierres sigan afectando a los buques y terminales en general", dijo en el comunicado

La alemana Hapag-Lloyd señaló en un comentario enviado por correo electrónico que la compañía estaba experimentando "reducciones significativas" debido a las condiciones meteorológicas

El grupo naviero rival CMA CGM dijo la semana pasada que uno de sus buques había perdido 58 contenedores en el mar tras enfrentarse a unas condiciones meteorológicas inesperadamente fuertes frente a Malta, y que algunos contenedores adicionales habían resultado dañados en la cubierta del buque. (Reporte de Stine Jacobsen y Soren Jeppesen en Copenhague y Thomas Seythal en Berlín; Edición de Terje Solsvik y Jan Harvey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)