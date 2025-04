Tormentas violentas azotan el sur y el centro-norte de EEUU, generan tornados y dejan 4 muertos

Tornados y vientos violentos arrasaron casas y destrozaron edificios desde Oklahoma hasta Indiana en una serie de tormentas que se tiene previsto provoquen lluvias récord e inundaciones repentinas que pongan en riesgo la vida en el centro de Estados Unidos en los próximos días.

Por lo menos cuatro personas en el oeste de Tennessee y Missouri murieron en la primera oleada el miércoles y el jueves temprano, que generó tornados poderosos, uno de los cuales lanzó escombros a casi 8 kilómetros (5 millas) sobre el terreno en Arkansas.

Entre los fallecidos en Tennessee se encontraba un hombre en una casa dañada por la tormenta cerca de Moscú, a unos 80 kilómetros (50 millas) de Memphis, dijo Ray García del Departamento de Policía del condado de Fayette. Los funcionarios se estaban preparando para más lluvias y tormentas fuertes el jueves, comentó.

“Se ve como una piscina en mi patio delantero”, dijo a The Associated Press.

Se emitieron decenas de advertencias de tornados y tormentas eléctricas severas desde Texas hasta Virginia Occidental.

También se pronosticaron inundaciones repentinas potencialmente mortales para el sur y la región centro norte del país a medida que las tormentas eléctricas severas que avanzan hacia el este se vuelven más intensas. El potente sistema de tormentas traerá “inundaciones repentinas significativas y que amenazan la vida” cada día hasta el sábado, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Con más de 30 centímetros (1 pie) de lluvia posibles en los próximos cuatro días, el diluvio prolongado “es un evento que ocurre una vez en una generación o una vez en la vida”, indicó el servicio meteorológico. “Son posibles totales de lluvia históricos e impactos”.

Los meteorólogos atribuyeron el clima violento a las altas temperaturas, una atmósfera inestable, una fuerte cizalladura del viento y la abundante humedad que fluye desde el Golfo de México (Golfo de Estados Unidos).

Se estaban desplegando equipos de rescate acuático en toda la región y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) estaba lista para distribuir alimentos, agua, catres, generadores y comidas.

Más de 90 millones de personas estaban en riesgo de clima severo en un área que se extiende desde Texas hasta Minnesota y Maine, según el Centro de Predicción de Tormentas con sede en Oklahoma.

Varios tornados tocan tierra, y podría haber más

Una emergencia por tornado —la alerta más alta del servicio meteorológico— fue declarada brevemente en la zona de Blytheville, Arkansas, el miércoles por la noche, donde los escombros se elevaron al menos 7,6 kilómetros (25.000 pies), según Chelly Amin, meteoróloga del servicio.

La División de Manejo de Emergencias de Arkansas informó de daños en 22 condados debido a tornados, ráfagas de viento, granizo e inundaciones repentinas.

Bomberos voluntarios y agentes de policía en Lake City, Arkansas, buscaron entre los escombros y rescataron personas durante la noche. Los residentes estaban sin electricidad y algunos también sin agua, dijo el alcalde Cameron Tate en una publicación de Facebook el jueves por la mañana.

En el extremo oeste de Kentucky, cuatro personas resultaron heridas mientras se refugiaban en un vehículo bajo un cobertizo de iglesia, dijo la oficina de manejo de emergencias en el condado de Ballard. Múltiples edificios y casas resultaron gravemente dañados por lo que parecía haber sido un tornado, indicó la agencia.

El colapso de un almacén es parte de los daños en Indiana

Dos trabajadores resultaron heridos el miércoles cuando el techo y una pared colapsaron en un centro de distribución de Sur La Table en Brownsburg, Indiana, dijo un portavoz de la empresa en un comunicado.

Los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para liberar a una trabajadora atrapada allí.

“Era solo escombros pesados que habían caído sobre ella”, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos de Brownsburg, Kamrick Holding, a la televisora WTHR. “Ella estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”.

La mujer estaba consciente y hablando durante el rescate. Su condición no se conocía de inmediato.

Cinco camiones semirremolque fueron volcados en la autopista interestatal 65 cerca de Lowell, Indiana, informó la policía estatal.

Al menos 10 distritos en Indiana cancelaron o postergaron las clases presenciales el jueves. Las escuelas públicas de Indianápolis anunciaron un día de aprendizaje remoto debido a cortes de energía en múltiples edificios.

Un tornado tocó tierra en la ciudad de Owasso, en el noreste de Oklahoma, el miércoles, según el servicio meteorológico. No hubo informes inmediatos de heridos, pero el tornado dañó gravemente los techos de las casas y derribó líneas eléctricas, árboles, cercas y cobertizos.

Más de medio millón de clientes en Indiana, Ohio, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Virginia Occidental, Mississippi, Missouri y Texas estaban sin electricidad hasta la mañana del jueves, según PowerOutage.us, que rastrea cortes a nivel nacional.

Las inundaciones podrían inundar localidades, arrastrar autos

Se pronosticaban rondas adicionales de lluvias intensas en partes de Texas, el valle bajo del Mississippi y el valle de Ohio desde mediados de semana hasta el sábado. Los pronosticadores advirtieron que podrían seguir las mismas áreas repetidamente, produciendo inundaciones repentinas peligrosas capaces de arrastrar autos.

Se pronosticaron lluvias de hasta 38 centímetros (15 pulgadas) durante la próxima semana en el noreste de Arkansas, la esquina sureste de Missouri, el oeste de Kentucky y partes del sur de Illinois e Indiana, advirtió el servicio meteorológico, con algunas áreas en Kentucky e Indiana en un riesgo especialmente alto de inundaciones.

Los periodistas de The Associated Press Andrew DeMillo en Little Rock, Arkansas; Adrian Sainz en Memphis, Tennessee; Seth Borenstein en Washington; Isabella O'Malley en Filadelfia; Kathy McCormack en Concord, Nueva Hampshire, y Ed White en Detroit contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.