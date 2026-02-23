Torneos de tenis de Mérida y Acapulco inician sin sobresaltos tras violencia en México

Los torneos de tenis WTA 500 de Mérida y ATP 500 de Acapulco inician el lunes apegados a sus programaciones originales, informaron los organizadores a la AFP, tras la ola violenta surgida en México el domingo por la muerte del capo Nemesio Oseguera, alias "El Mencho".

El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue capturado por el ejército y luego murió, lo que provocó una violenta respuesta de la organización criminal, principalmente en bloqueos viales, en 20 estados mexicanos.

El operativo militar dejó casi 60 muertos, entre uniformados y delincuentes, aunque las autoridades dieron un parte de control y tranquilidad este lunes en medio del despliegue de 10.000 militares.

"Sin duda, los hechos que se vivieron en el país generan cierta incertidumbre, pero nosotros estamos muy tranquilos y la verdad es que en Mérida y en Yucatán todo está bajo control", dijo a la AFP Gustavo Santoscoy, director del torneo WTA 500.

La cuarta edición del certamen femenino de Mérida se celebra en el estado de Yucatán (este), lejos de la localidad de Tapalpa, Jalisco (oeste), donde fue capturado el capo, por quien Estados Unidos ofrecía US$15 millones de recompensa.

Santoscoy detalló que la Secretaría de Seguridad de Yucatán decidió, a manera de precaución, "reforzar algunas áreas, principalmente en el centro de la ciudad y en las carreteras, pero no se prevé ninguna circunstancia que se pueda salir de control".

El torneo de Mérida, el más importante del tenis femenino en Latinoamérica, dará inicio a su cuadro principal este lunes. Destaca la presencia de la italiana Jasmine Paolini, número 7 del ranking mundial, que debutará el miércoles en la segunda ronda.

"Las jugadoras saben claramente lo que está pasando en el interior del país, y hemos sido muy transparentes con ellas. Les hemos explicado que Mérida es una de las ciudades más seguras no solo de México sino de toda Latinoamérica", subrayó Santoscoy.

"Si nosotros como organizadores estamos tranquilos, ellas también pueden estarlo", apuntó.

El domingo, el certamen tuvo un flujo habitual de asistentes para la ronda clasificatoria y se espera que la asistencia no tenga afectaciones en el transcurso de la semana.

- Acapulco y su "dispositivo sólido" -

A unos 1.100 kilómetros de distancia en línea recta desde Mérida, en la parte sur de México, el balneario de Acapulco también se reportó listo para iniciar sin contratiempos el cuadro principal de la edición 33 del Abierto Mexicano.

"El evento va caminando muy bien, como organizadores estamos trabajando de manera responsable con todas las dependencias estatales y municipales para salvaguardar la integridad de los aficionados", dijo a la AFP José Antonio Fernández, director de operaciones del torneo masculino.

A diferencia de Mérida, Acapulco es una de las ciudades más violentas del país. Por ello, para la celebración del Abierto Mexicano se cuenta con un dispositivo de seguridad con 750 uniformados del ejército, la marina y la policía.

"El dispositivo de seguridad ya es bastante sólido, bien estructurado para realizar un evento ordenado y seguro", comentó Fernández.

El alemán Alexander Zverev, cuarto del mundo, y el australiano Alex de Miñaur, sexto, encabezan el cartel de una de las principales citas del tenis masculino en Latinoamérica.

"Los jugadores tienen dudas normales sobre la situación, que se les aclaran y, una vez explicadas, ellos están concentrados en sus entrenamientos", aseguró el directivo.

El domingo, más de 1.000 asistentes presenciaron el cierre de la clasificación y asistieron al evento.