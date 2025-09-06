Toronto aplaza salida de Scherzer contra Yankees; Santander podría regresar pronto

Toronto cambió su rotación de abridores contra los Yankees de Nueva York este fin de semana y comenzará con Chris Bassitt el sábado y Max Scherzer el domingo.

Scherzer, derecho de 41 años, abandonó su salida contra Milwaukee el domingo pasado debido a un problema de rigidez en la espalda.

"Solo queríamos darle a Max un día extra para que se sintiera mejor con el problema en la parte superior de la espalda. Ayer lanzó una sesión de bullpen", comentó el manager de los Azulejos John Schneider el viernes, antes del inicio de la serie contra los Yankees.

Scherzer, ganador del premio Cy Young en tres ocasiones, tiene un récord de 5-2 con una efectividad de 4,11 en 13 aperturas. Desde el 1 de agosto, su foja es de 4-1 y su promedio de carreras limpias admitidas es de 3,36.

Estuvo fuera de juego entre el 29 de marzo y el 25 de junio por una inflamación en el pulgar derecho.

Bassitt, derecho de 36 años, tiene un récord de 11-7 con una efectividad de 4,10.

"Después de la última salida de Max, estaba más o menos listo para esto si era necesario y debería estar bien para jugar", expresó Schneider.

En busca de su primer título de división desde 2015, Toronto entró en la serie con una ventaja de tres juegos en el Este de la Americana sobre Nueva York.

Anthony Santander podría regresar este mes

Schneider dijo que el jardinero venezolano Anthony Santander, fuera de actividad desde el 29 de mayo por una dislocación parcial en el hombro izquierdo, podría comenzar un periodo de rehabilitación por lesión en ligas menores el martes con Buffalo.

"Tony está aquí durante el fin de semana preparándose para batear a la derecha. No queríamos que jugara hasta que estuviera un poco más cómodo bateando a la derecha", comentó Schenider sobre el ambidiestro.

Después de firmar un contrato de cinco años por US$92,5 millones, Santander estaba bateando ,179 con seis jonrones y 18 carreras impulsadas antes de ingresar a la lista de lesionados.

Se lastimó el hombro cuando cayó sobre una cerca baja en Anaheim en la sexta entrada del encuentro del 8 de mayo en un intento fallido de atrapar un foul de Tim Anderson. Santander fue reemplazado en la novena entrada, regresó el 13 de mayo y bateó ,122 (5 de 41) con dos carreras impulsadas en 14 juegos antes de ingresar a la lista de lesionados.

Movimientos en el bullpen

Toronto llamó al derecho Braydon Fisher desde Triple-A Buffalo y envió al derecho Dillon Tate a los Bisons.

