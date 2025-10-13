Torrenciales lluvias dejan más de 60 muertos y decenas de desaparecidos en México

CIUDAD DE MÉXICO, 13 oct (Reuters) - Las torrenciales lluvias que azotaron a México la semana pasada han dejado 64 personas fallecidas y al menos 65 desparecidas, informó el lunes el Gobierno que anunció que está desplegando ayuda y maquinaria para atender los extensos daños.

En el reporte del domingo las autoridades habían cifrado los decesos en 44, por las fuertes precipitaciones ocurridas entre el 6 y 9 de octubre y que provocaron inundaciones, deslaves y dejaron a miles de personas sin hogar en los estados Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó vía remota durante la conferencia de prensa de la mandataria Claudia Sheinbaum que en el oriental estado Veracruz se reportan 29 fallecidos y 18 desaparecidos y en el central Hidalgo 21 fallecidos y 43 desaparecidos, siendo de los más afectados.

La autoridades dijeron que una combinación de fenómenos meteorológicos generaron las torrenciales precipitaciones, que llegaron además cuando los cauces de los ríos estaban más elevados por lluvias previas y cuando los suelos y montañas estaban saturados, lo que contribuyó a las inundaciones y derrumbes.

Sheinbaum se comprometió a ayudar a los familiares de los fallecidos, a quienes perdieron sus viviendas y a quienes perdieron cosechas y ganado. Dijo que cálculos muy preliminares apuntan a que 100.000 viviendas fueron afectadas, pero que aún se requiere un censo. Además dijo de que el Gobierno cuenta con los recursos económicos necesarios para enfrentar la coyuntura. (Reporte de Ana Isabel Martínez Editado por Javier López de Lérida)