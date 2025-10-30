Torrent, ante su primer clásico y la opción de asaltar la punta en México

El técnico español Domènec Torrent vivirá el primer clásico del norte de México cuando Monterrey reciba el sábado a Tigres, del entrenador argentino Guido Pizarro, en un duelo que puede saldarse con un asalto al liderato del torneo Apertura de México.

Clasificados a cuartos de final a falta de dos jornadas para el término de la fase regular, Monterrey (5°, con 30 puntos) y Tigres (2°, con 32) se medirán en el estadio BBVA, en Nuevo León, en un duelo especial para sus timoneles.

Además de vencer al acérrimo rival y tener la opción de quedarse con el liderato, actualmente ocupado por Toluca (33 unidades), Torrent jugará su primer clásico norteño en México y Pizarro, el segundo.

La posibilidad de desbancar de la primera posición a los Diablos Rojos del DT argentino Antonio Mohamed no parece lejana, pues los campeones defensores hilan dos empates consecutivos y buscarán recomponer el camino ante Atlas (12º) el viernes en la apertura de la decimosexta jornada.

Estreno para Torrent

Torrent atesora la experiencia de haber dirigido a equipos poderosos como Flamengo y Galatasaray, además de acompañar como asistente a Pep Guardiola en Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City.

Antes de asumir el banquillo rayado, en mayo, ya se había empapado de la cultura mexicana tras comandar al Atlético San Luis durante una temporada.

Si bien tiene a Monterrey en la parte alta de la clasificación, su gestión ha sido cuestionada porque la afición espera un desempeño más ofensivo y dominante, acorde con una nómina estelar encabezada por Sergio Ramos, Sergio Canales y Anthony Martial.

El choque del sábado, considerado uno de los partidos más pasionales del balompié azteca, se presenta como una oportunidad de reconciliación.

"Sé la repercusión que tiene para los aficionados", declaró el catalán, de 63 años, quien no obstante minimizó la intensidad de una rivalidad de más de medio siglo al considerar el juego como "un partido más".

Segundo clásico de Pizarro como DT

En el bando de los Tigres, Guido Pizarro vive a sus 35 años una carrera incipiente como director técnico, faceta que comenzó hace apenas ocho meses, dos días después de anunciar su retiro como mediocampista.

Como entrenador, Pizarro ha enfrentado una vez al Monterrey, victoria 2-1 en abril, pero conoce la dimensión del clásico regio porque como futbolista lo jugó 31 veces.

"Para nosotros y para nuestra gente el clásico es un partido especial, y lo tomaremos como tal, con el compromiso de ir por los tres puntos", expresó.

En su segundo torneo al mando de Tigres, el argentino paulatinamente le ha dado consistencia a los felinos.

Defensivamente son el equipo más sólido con 14 goles permitidos y tienen la segunda mejor ofensiva, con 31 goles anotados.

Pizarro tiene en su nómina a jugadores fogueados en este tipo de enfrentamientos, como el portero argentino Nahuel Guzmán y el delantero francés André-Pierre Gignac, máximo anotador en la historia del clásico regio con 14 goles.

El atacante argentino Ángel Correa, fichado para este torneo, lo jugará por primera vez, aunque está habituado a los duelos de alto voltaje por haber jugado el derbi madrileño con Atlético de Madrid ante Real Madrid.

Decimosexta jornada:

-Viernes:

Necaxa-Santos

Atlético San Luis-Juárez

Puebla-Cruz Azul

-Sábado:

Atlas-Toluca

Monterrey-Tigres

América-León

-Domingo:

Pumas-Tijuana

Querétaro-Mazatlán

Pachuca-Guadalajara

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Toluca 33 15 10 3 2 41 18 23

2. Tigres 32 15 9 5 1 31 14 17

3. Cruz Azul 32 15 9 5 1 27 17 10

4. América 31 15 9 4 2 31 16 15

5. Monterrey 30 15 9 3 3 30 24 6

6. Guadalajara 23 15 7 2 6 24 20 4

7. Pachuca 22 15 6 4 5 21 19 2

8. Tijuana 21 15 5 6 4 26 19 7

9. Juárez 20 15 5 5 5 24 25 -1

10. Santos 17 15 5 2 8 20 24 -4

11. Atlético San Luis 16 15 5 1 9 23 24 -1

12. Atlas 16 15 4 4 7 24 33 -9

13. Pumas 15 15 3 6 6 17 22 -5

14. Querétaro 14 15 4 2 9 16 28 -12

15. Mazatlán 13 15 2 7 6 19 27 -8

16. Necaxa 13 15 3 4 8 19 30 -11

17. León 13 15 3 4 8 13 27 -14

18. Puebla 9 15 2 3 10 19 38 -19

