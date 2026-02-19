Torrent, ex mano derecha de Guardiola, vive su vía crucis en el fútbol mexicano

El banquillo del Monterrey arde. El prestigio y la imagen de Domènec Torrent, otrora asistente de Pep Guardiola, atraviesan por un periodo de turbulencia en el fútbol mexicano a raíz de las altas exigencias en un equipo construido para pelear por el título

A sus 63 años y con el bagaje de haber acompañado a Guardiola en Barcelona, Bayern Munich y Manchester City, el entrenador español intenta hacer frente al entorno sofocante del balompié azteca, donde a los clubes de gran potencial como los Rayados se les exige ganar pronto y a como dé lugar

Ocupante de la sexta plaza del torneo Clausura con 10 puntos en seis partidos, a ocho unidades del líder, las Chivas de Guadalajara, Monterrey visitará el domingo a Pumas (3°) en uno de los duelos que cerrarán la séptima jornada

A pesar de marchar bien en la tabla, el técnico mexicano del Pumas, Efraín Juárez, también está bajo presión

"Yo estuve con el mejor del mundo y nos costó un año lograr el primer campeonato", se defendió el catalán la semana pasada. "Aquí todo va muy rápido. Los torneos duran cuatro meses y parece que todo debe cambiar en ese tiempo. Eso es imposible. Se necesita tiempo y entendimiento"

Torrent se embarcó en la aventura mexicana en mayo pasado, con unos Rayados que resultaban atractivos por contar con el experimentado zaguero ibérico Sergio Ramos y que se aprestaban a disputar el Mundial de Clubes

Su equipo llegó a octavos del Mundialito, donde sucumbió ante Borussia Dortmund, pero después naufragó en la Leagues Cup y se atoró en las semifinales del Clausura 2025

En un intento de ser comprendido, Torrent, que ha sido abucheado en los últimos partidos en el estadio BBVA, puso como ejemplo la exitosa historia del Manchester United

"Una leyenda como (Alex) Ferguson tardó siete años -que son 14 campeonatos en México- para ganar la primera liga con el United. Aquí todo va muy de prisa, no se tiene paciencia", cuestionó

- Todo era más fácil en San Luis –

En las dos décadas recientes, el fútbol mexicano ha sido puerto de llegada para entrenadores españoles

En 2005 Juan Manuel Lillo recaló en los Dorados donde tuvo como jugador a Guardiola. Luego aparecieron, entre otros, Míchel con Pumas, Pako Ayestarán en Pachuca, Paco Jémez con Cruz Azul, Óscar García con Guadalajara

Torrent fue contratado por el Atlético San Luis, club de perfil discreto, en 2024. En su primer torneo (Apertura) impuso el récord del equipo de 30 puntos y dio la campanada al eliminar a los poderosos Tigres en cuartos de final

Tras completar un año con el Atlético, el catalán estuvo a punto de fichar con el popular e histórico Guadalajara. Su destino, sin embargo, estaba trazado: desembarcar en el poderoso Monterrey

"El entrenador español es bueno, nos educan bien futbolísticamente. Tenemos que hacer muchos cursos. Creo que vamos adelantados en el tiempo por la metodología, que es muy meticulosa", presumió Torrent a mediados de 2025

- Monterrey, ¿sin estilo? -

Desde el día de su presentación con los Rayados, Torrent activó un entorno adverso para su gestión con una declaración que no fue bien recibida

"El reto es muy importante, ilusionante y desafiante, pero no es el más importante de mi carrera. El fútbol mexicano es muy bueno, pero hay más cosas", dijo el exentrenador del New York City, Flamengo y Galatasaray

Aun así, su oferta futbolística, basada en "once años con Guardiola", "el mejor entrenador de la historia", resultó atractiva para muchos aficionados

Pero, aunque la estadística refleja regularidad, su Monterrey no tiene rasgos de los equipos de Guardiola y ha encajado duros reveses como una derrota 6-2 ante Toluca

La afición le exige a Torrent que los Rayados dominen un estilo, arrollen y afiancen un once tipo, porque en 36 partidos no ha repetido alineación

El mismo entrenador ha reconocido que, a pesar del poderoso plantel que tiene, no ha podido inculcar el estilo que ambiciona. El equipo depende mucho del talento del mediocampista español Sergio Canales

"La primera idea que tenía en la cabeza ya veo que no la puedo realizar. Yo estaba muy acostumbrado a jugar muy posicional, y los jugadores que tengo son muy buenos, pero tienen otras características", explicó