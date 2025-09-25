Torres acusa a Feijóo de "mentir" sobre menores migrantes y reprocha al PP que sus CCAA se opongan a la acogida

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acusado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "mentir" sobre la situación de los menores migrantes no acompañados y ha reprochado a la formación que las comunidades autónomas donde gobierna se opongan a la acogida de estos niños y jóvenes. En este sentido, en un mensaje en X, Torres ha criticado el lenguaje utilizado este jueves por Feijóo al hablar de "reparto" de menores y ha pedido al presidente de los 'populares' que "se lo haga mirar".

El ministro ha dicho que es "racista" hablar en esos términos y ha insistido en que se trata de una cuestión de derechos humanos y de infancia. "Primero. Lo que es racista es hablar de "reparto" de personas. De niños. Hágaselo mirar. Segundo. ¡Ya está bien de mentir! Dígame usted a qué ayuntamientos gobernados por su partido están yendo los menores con protección internacional y que han salido ya de Canarias. Todos se oponen", ha apuntado.

Torres también ha criticado que sean las comunidades autónomas gobernadas por el PP las que están presentando alegaciones contra la reciente reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esta modificación permite redistribuir a los menores migrantes entre comunidades autónomas de forma obligatoria cuando se supera la capacidad de acogida en un territorio.

"Otra. Dígame por qué solo las comunidades del PP están presentando alegaciones para la acogida de niños tras la reforma del art.35 de la Ley de Extranjería. Votaron en contra de la reforma legislativa. Y siguen yendo en contra de los Derechos Humanos y de la Infancia", ha concluido el ministro.

Por su parte, Feijóo se ha reunido este jueves en Formentera con la presidenta balear y líder de la formación en las Islas, Marga Prohens, con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil para tratar la crisis migratoria. El líder del PP ha desgranado tras el encuentro algunas propuestas de su plan de inmigración, como expulsar a los inmigrantes que cometan delitos sexuales o apostar por la inmigración que proceda de Hispanoamérica a través de una "discriminación positiva".